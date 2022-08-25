وزيرا البيئة والتنمية المحلية يتابعان مستجدات منظومة المخلفات بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس بحضور عدد من قيادات الوزارتين، حيث تم خلال اللقاء استعراض عدد من ملفات التعاون المشترك بين الجانبين وعلى رأسها آخر مستجدات منظومة المخلفات البلدية الصلبة بمحافظة جنوب سيناء في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر المناخ (COP27).

وأثنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على التعاون الممتد والمثمر مع وزارة التنمية المحلية في العديد من الملفات سواء الملف الأكبر وهو المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات أو ملفات أخرى كالسحابة السوداء وغيرها، مشيرة إلى الجهود الحثيثة التي ستبذلها الوزارتين معا خلال الفترة القادمة ضمن منظومة العمل المشترك للحكومة المصرية بالتعاون مع كافة الأطياف للاستعداد لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، والذي يعد من أكبر المؤتمرات البيئية العالمية من حيث الأهمية والمشاركة، لتقديم نموذج مميز للرؤية المصرية كدولة أفريقية عربية تقدم جهود حثيثة في دفع قضية المناخ إقليميا وعالميا، في ترأس مثل هذا النوع من المؤتمرات وتقديم تجربة مميزة تسعى الدول لتكرارها والبناء عليها.

وأوضحت وزيرة البيئة، فيما يخص المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة في محافظة جنوب سيناء وخاصة مدينة شرم الشيخ، أنها أحد المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية لتحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء قبل ترأس مؤتمر المناخ COP27، لنقدم للوفود المشاركة من مختلف دول العالم نموذجا وتجربة رائدة وقصة نجاح يُحكى عنها وتسعى الدول الأخرى لتكرارها والبناء عليها، حيث تقوم وزارة البيئة انطلاقا من دورها التخطيطي والتنظيمي والرقابي في إعداد المخطط التنفيذى للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات بوجه عام، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لبحث أفضل وأنسب السبل لتنفيذ المنظومة الجديدة بمدينة شرم الشيخ من خلال التعاون مع القطاع الخاص، بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات الصديقة للبيئة في جمع ونقل وتدوير المخلفات، ويتم التعاون مع وزارة السياحة لإشراك الفنادق بمدينة شرم الشيخ في تنفيذ المنظومة، لافتة إلى أن المنظومة الجديدة للمخلفات بالتكامل مع المحاور الأخرى، ستساهم في تقديم مدينة شرم الشيخ الخضراء نموذجا يضاهي المدن العالمية التي تعمل على تقليل الانبعاثات المسببة لتغير المناخ واتباع السلوكيات الصديقة للبيئة، ويعطي صدى مميز لدى المشاركين في مؤتمر المناخ COP27 وما بعده.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية حرص الحكومة على وجود منظومة بجنوب سيناء مستدامة ومنتظمة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة والجودة ولا تقل عن الخدمة المقدمة فى المدن العالمية التي تتشابه مع مدينة شرم الشيخ لكي تظهر المدينة كأول مدينة خضراء صديقة للبيئة ، لافتاً إلى أن المنظومة الجديدة للمخلفات لابد أن تعكس صورة مصر أمام العالم وتحافظ على المكانة الدولية لشرم الشيخ خلال وبعد فعاليات مؤتمر المناخ والذى سيشارك فيه عدد من القادة والزعماء وكبار الشخصيات العالمية باعتبارها فى مقدمة المدن المستدامة.

وشدد وزير التنمية المحلية حرص الوزارة على تقديم كل الدعم اللازم إلى التحالف المتقدم لتقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة للشوارع والميادين والمرافق العامة ونقل المخلفات البلدية الصلبة بمدينة شرم الشيخ بما يضمن النجاح الكامل للمنظومة الجديدة لتظهر المدينة بصورة مشرفة تعكس مكانة مصر الدولية أمام الرأي العام العالمي .​