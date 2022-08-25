المستشفيات التعليمية: إجراء 39 عملية تشوه خلقي للأطفال بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، توفير قافة طبية متخصصة في جراحات الأطفال بمستشفى سوهاج التعليمي، بالتعاون مع قسم جراحة الأطفال بمستشفى أحمد ماهر التعليمي خدمة لأهالي محافظة سوهاج ولرفع كفاءة الطاقم الطبي لمستشفى سوهاج التعليمي، وعلى مدار يومين متتاليين، وبمتابعة مستمرة وتنسيق من الدكتور وائل الدرندلي، نائب رئيس الهيئة.

وقال السودة، في بيان، اليوم الخميس، إن الهيئة تواصل العمل على مدار الساعة نحو تحقيق التكامل النموذجي بين وحداتها وتبادل الخبرات بينها، بحيث تعمل جميعا في تناغم يتسق وما تبذله القيادة السياسية من جهود وما تؤكد عليه من مبادرات تعلي من أهمية صحة أطفال مصر وما يمثلوه من ثروة مصر البشرية القادمة.

وتأتي القافلة التدريبية التشغيلية في إطار نهج هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية في نشر الوعي بتخصص جراحة الأطفال وفي إطار تبنيها لحملة "هنعالج ولادنا" والتي تهدف إلى مد جسور الثقة والتواصل بين كافة الهيئات والجهات والجامعات والقيادات وجعل خدمة المريض هو الهدف الأسمى للعمل الطبي والاستفادة من كوادرها الواعدة في نشر العلم والتدريب وإنشاء مركز تدريبية وخدمية لخدمة الأبناء.

وأفاد الدكتور وائل الدرندلي، نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، بأن القافلة التدريبية لتخصص جراحة الأطفال بمستشفى سوهاج التعليمي تم بالتنسيق الكامل عن طريق المكتب الفني بالهيئة، ولاقت كل الترحاب من أهالي سوهاج.

وتم تذليل كافة العقبات من إدارة المستشفى من خلال الدكتور أحمد عز العرب، مدير عام المستشفى، والدكتور عادل محمد عبدالمنعم، نائب مدير المستشفى، والدكتور روماني زغلول لبيب، رئيس قسم الجراحة العامة بالمستشفى، مع الفريق الطبي الذى ترأسه الدكتور هاني إمبابي، استشاري جراحة الأطفال ومدير عام مستشفى أحمد ماهر التعليمي، والدكتور محمد نصر، استشاري جراحة الأطفال، والدكتور محمد بيومي، أخصائي جراحة الأطفال، والدكتور مصطفى عبدالمجيد، طبيب مقيم جراحة الأطفال، حيث تولي الهيئة اهتماما متزايدا بتنظيم القوافل الطبية بصعيد مصر من أجل تقديم كل ما هو جديد طبيا لأبناء الوطن بمحافظات الصعيد.

ومن جهته أوضح الدكتور هاني إمبابي، مدير مستشفى أحمد ماهر التعليمي، ورئيس القافلة، أن الفريق الطبي نجح في إجراء 39 عملية جراحية من عمليات جراحة التشوهات الخلقية في الأطفال المتعددة واشتملت القافلة على إجراء جراحات مناظير للأطفال، حيث تم إجراء 6 عمليات بالمنظار منها خصية معلقة وفتق إربي واستئصال زائدة دودية بالمنظار.

كما تم تدريب الأطباء المقيمين الحاصلين على دورات المناظير في مركز تدريب هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية وكان التدريب عمليا، حيث تم إجراء 33 عملية أخرى شملت شفة أرنبية، وإحليل سفلي مرتجع، والتصاق أصابع، وتليف خلقي بالأصابع، وعينة من المستقيم، وكيس رغامي بالرقبة، وناسور بالرقبة، وفتق إربي، وفتق سري، وخصية معلقة، واستئصال زائدة دودية منفجرة بالمنظار.