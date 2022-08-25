الداخلية: ضبط متهم زعم قدرته على توفير معدات تعدين "البيتكوين" عبر "فيس بوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن، أحد الأشخاص؛ لقيامه بالإعلان عبر موقع "فيس بوك" بقدرته على توفير المعدات المستخدمة في تعدين العملات الافتراضية.

كانت رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام مستخدم أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " بنشر إعلان عن بيع الأجهزة المُستخدمة في تخليق العملات الافتراضية خاصة عملة البيتكوين، أمكن تحديد الشخص القائم على إدارة الحساب الإلكتروني المشار إليه ("له معلومات جنائية " مقيم بمحافظة السويس) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، وعثر بحوزته على (منصة تعدين عملات افتراضية مكونة من العديد من الأجزاء الإلكترونية "كروت شاشة فائقة السرعة – مزودات طاقة كهربائية – أجهزة تبريد كهربائية - شاشة حاسب آلي - وحدة تنظيم ونقل البيانات - كمية من الوصلات والأسلاك الكهربائية - ذاكرة نقالة تحوي البرامج الخاصة بعمليات تشغيل وتخليق العملات الافتراضية" - عدد ثلاثة هواتف محمولة) بفحص الأجهزة والتليفونات المضبوطة تبين احتوائهم على (العديد من التطبيقات والبرامج الإلكترونية المستخدمة في ربط أجهزة التعدين المضبوطة بالهواتف المحمولة لمتابعة عمليات التعدين وكمية العملات التي تم تعدينها - محفظة مالية بإحدى المنصات المالية - تطبيق موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الذي يستخدمه في إدارة الحساب الإلكتروني والمستخدم في بث عدة مشاركات يعلن من خلالها المتهم عن بيع الأجهزة المُستخدمة في تخليق العملات الافتراضية - محادثات نصية على برامج التواصل الاجتماعي المختلفة تؤكد نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه).

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش والفحص الفني للأجهزة المضبوطة أقر بممارسته لذلك النشاط الإجرامي المؤثم على النحو المشار إليه.