"مخدرات وسلاح".. تنفيذ 87 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط 220 سلاحا ناريا و283 قضية مخدرات، وتنفيذ 87 ألفا و276 حكما قضائيا متنوعا.

واستهدفت الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 195 متهما بحوزتهم 220 سلاحا ناريا من بينها رشاش و18 بندقية آلية، و26 بندقية خرطوش و14 طبنجة و160 فرد محلي الصنع، و578 طلقة مختلفة الأعيرة و25 خزينة متنوعة و263 قطعة سلاح أبيض.

كما أسفرت الحملات في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 87 ألفا و276 حكمًا قضائيا متنوعا من بينها 353 حكم جنايات، و26 ألفا و898 حكم حبس جزئي، و4605 أحكام حبس مستأنف، و43 ألفا و11 حكم غرامات و12 ألفا و409 مخالفات.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 283 قضية مخدرات، ضُبط خلالها نحو 39.6 كيلوجرام من مخدر البانجو، و41.2 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و5.6 كيلوجرام من مخدر الهيروين، و745 جراما من مخدر الإستروكس، و1.4 كيلو جرام من مخدر البودر، و912 جراما من مخدر الشابو و2.6 كيلو جرام من مخدر الايس و520 جراما من مخدر الهيدرو و150 جراما من مخدر الكيتامين و20 جراما من مخدر الأفيون و2974 قرصا مخدرا.

كما أسفرت جهود الحملة في مجال ضبط المتهمين الهاربين، عن ضبط 34 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، عن ضبط 17 متهما وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، عن ضبط 366 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، عن 24 ألفا و51 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال الفحص، عن سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تم الكشف على 55 سائقا وتبين إيجابية 5 منهم.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.