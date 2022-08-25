شرطة التموين تضبط 1654 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1654 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، من بينها قضية حجب سلع استراتيجية بمضبوطات بلغت واحد طن دقيق أبيض و469 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع غذائية وغير الغذائية ومواد بناء بمضبوطات بلغت (15 طن "أسمنت" – 71.600 طن "دقيق أبيض – سكر حر– أرز أبيض – مكرونة - زيت طعام - خل طعام - أعلاف" – 3798 عبوة سجائر).

كما تم ضبط 7132 قضية في مجال مخالفات المخابز بمضبوطات بلغت (27700 طن دقيق بلدي مدعم) وضبط 32 قضية استيلاء على السلع المدعومة، بمضبوطات أبرزها (13510 أطنان "سكر، أسمدة" مدعمة – 149300 لتر مواد بترولية – 118 اسطوانة بوتاجاز- 7255 رغيفا).

وبلغ إجمالي المضبوطات (135810 أطنان – 3798 عبوة سجائر - 149300 لتر مواد بترولية – 118 اسطوانة بوتاجاز – 7255 رغيفا مدعما).