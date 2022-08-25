ضبط 21 متهمًا في القليوبية بحوزتهم مواد وأقراص مخدرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي.

استهدفت الحملة دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، وأسفرت عن ضبط 19 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 21 متهما من بينهم 6 لهم معلومات جنائية وتنفيذ 7406 أحكام قضائية متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع، وجاري استمرار الحملات.