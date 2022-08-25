حملة اليوم الواحد.. ضبط 100 ألف مخالفة مرورية متنوعة بمختلف المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات -التي شنت تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة- عن ضبط 109 آلاف و705 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها 29 ألفا و672 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1043 مخالفة السير بدون تراخيص، و5 مخالفات موقف عشوائي و6 مخالفات لشروط التراخيص.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.