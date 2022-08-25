محظور تداولها.. ضبط شخص يروج عقاقير وأدوية مخدرة عبر "واتس آب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص بالقليوبية لقيامه بالترويج لبيع عقاقير وأدوية مخدرة محظور تداولها عبر تطبيق "واتس آب".

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قد أكدت قيام شخص مقيم بالقليوبية بالإعلان عبر تطبيق "واتس آب" عن بيع عقاقير وأدوية مخدرة مجهولة المصدر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة ، وبحوزته كمية من الأقراص لأدوية مخدرة محظور تداولها بالأسواق بدون تصريح وإشراف طبى.