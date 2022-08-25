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لاتهامه في جريمة قتل.. ضبط هارب من تنفيذ أحكام بالسجن بينها المؤبد في الجيزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص هارب من أحكام بالسجن من بينها حكم بالسجن المؤبد في قضية قتل.

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قد أكدت اختباء عنصر إجرامي مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا المحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية "قتل عمد" وبالسجن في عدد من القضايا أبرزها " خطف - سلاح" ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتين "قتل عمد - شروع فى قتل") بشقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم استهداف المتهم وضبطه وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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