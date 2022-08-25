شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2022.. 50% حدا أدنى للشعبة العلمية والأدبية بالمرحلة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم العالى أنه تقرر فتح تسجيل الرغبات لباقي الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني بشبكة الإنترنت وذلك فور إعلان نتائج التحويلات وذلك بحد أدنى 50 % بإجمالى عدد طلاب فى الشعبة العلمية 37630 ألف طالب وفى الشعبة الأدبية 27124 ألف طالب بإجمالى 66754 ألف طالب وطالبة.

وأكدت وزارة التعليم العالى، أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة(الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات(الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2022، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.