شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2022.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للشعبة العلمية بالدرجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم العالى الحدود الدنيا للقبول فى نتيجة تنسيق المرحلة الثانية وذلك بالنسبة للشعبة العلمية وجاءت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية بالدرجات:-

وانطلقت أعمال المرحلة الثانية للتنسيق يوم الخميس 18 أغسطس بحد أدنى 246 درجة فأكثر للشعبة العلمية أي بنسبة 60 % بإجمالى عدد الطلاب 223294 ألف طالب وطالبة، وسجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية بتنسيق المرحلة الثانية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05 % بإجمالى عدد طلاب 45908 ألف طالب ، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة 269202 ألف طالب وطالبة بجميع الشعب.

طب المنصورة 387هندسة بترول وتعدين السويس 386طب سوهاج 386طب دمياط 386طب الزقازيق 385طب فاقوس 384طب كفر الشيخ 383طب طنطا 383طب أسنان جنوب الوادي 382طب الإسكندرية 382طب أسنان المنصورة 382طب بور سعيد 381طب القاهرة 381طب أسيوط 381طب عين شمس 380طب المنوفية بشبين الكوم 380طب جنوب الوادي 380طب الاقصر 379طب بنها 379طب حلوان 378طب قناة السويس بالإسماعيلية 378طب المنيا 378طب أسنان الزقازيق 378طب السويس 377طب الفيوم 377طب أسنان كفر الشيخ 377طب أسنان المنوفية 377طب العريش 376طب أسنان أسيوط 376طب أسوان 376طب أسنان طنطا 376طب أسنان عين شمس 376طب أسنان الإسكندرية 376طب أسنان القاهرة 376طب بني سويف 376طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376طب الوادي الجديد 375.6طب أسنان المنيا 375طب أسنان الفيوم 375طب أسنان السويس 375طب أسنان بني سويف 374.5علاج طبيعي كفر الشيخ 374علاج طبيعي بنها 373علاج طبيعي القاهرة 373صيدلة سوهاج 373علاج طبيعي جنوب الوادي 372علاج طبيعي السويس 372صيدلة المنصورة 372علاج طبيعي بني سويف 372صيدلة الزقازيق 371صيدلة طنطا 371صيدلة جنوب الوادي 371صيدلة دمنهور 371صيدلة القاهرة 370صيدلة عين شمس 370صيدلة الإسكندرية 370صيدلة بور سعيد 370صيدلة أسيوط 370صيدلة المنوفية 370صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 370صيدلة مدينة السادات 370صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 370صيدلة المنيا 369.5صيدلة حلوان 369صيدلة بني سويف 369صيدلة الفيوم 369صيدلة ج الوادي الجديد 369حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 367الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 366هندسة القاهرة 366حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 366هندسة المنصورة 366طب بيطري المنصورة 365حاسبات ومعلومات قنا علوم 365حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 365علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 365طب بيطري سوهاج 364هندسة الزقازيق 363طب بيطري الزقازيق 363حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 363طب بيطري كفر الشيخ 363طب بيطري عين شمس 363حاسبات ومعلومات دمياط علوم 363حاسبات ومعلومات طنطا علوم 362هندسة دمياط 362حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم 362حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 362حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 362طب بيطري المنوفية 362طب بيطري دمنهور 362هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362طب بيطري الإسكندرية 361هندسة عين شمس 361طب بيطري أسيوط 361حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 361حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 361حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 361حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 360ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 360طب بيطري بنها 360طب بيطري جنوب الوادي 360حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم 360طب بيطري القاهرة 360طب بيطري المنيا 359هندسة بور سعيد 359حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 359حاسبات ومعلومات السويس علوم 359حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 359حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 358حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم 358طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 358طب بيطري مدينة السادات 358هندسة طنطا 358طب بيطري بني سويف 357حاسبات و معلومات العريش علوم 357حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 357طب بيطري أسوان 357طب بيطري مطروح 356.5طب بيطري الوادي الجديد 356طب بيطري العريش 356هندسة كفر الشيخ 355ألسن كفر الشيخ 355هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 354تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 354هندسة المنوفية بشبين الكوم 354كلية الهندسة جامعة دمنهور 354هندسة بنها بشبرا 353هندسة بنها 353هندسة الإسكندرية 353علوم سوهاج 352اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 352هندسة السويس 352هندسة حلوان 352تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 351تمريض بور سعيد 351هندسة حلوان بالمطرية 350هندسة سوهاج 350

وأغلق موقع التنسيق الإلكترونى باب تسجيل الرغبات بعد قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى بمد باب التقديم بالتنسيق الإلكترونى يوما إضافيا فى إطار حرص الوزارة على مصالح الطلاب،حيث كان من المقرر إغلاق موقع التنسيق يوم الأثنين الماضى 22 أغسطس.