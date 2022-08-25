شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022.. 3296 طالبا لم يسجلوا الرغبات بالمرحلة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم العالى نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ، مؤكدة أنه بدأ تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الالكترونى علي شبكة الإنترنت فى الفترة من يوم الخميس الموافق 18/8/2022 حتي يوم الثلاثاء الموافق 22/8/2022. وقد كان الحد الأدنى والأعداد المقررة لهذه المرحلة كما يلي :- الشعبة الحد الأدنى العدد الشعب العلمية 246 درجة فأكثر أى بنسبة 60% 223294 الشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر أى بنسبة 58.05% 45908 الإجمالى 269202 وأوضحت وزارة التعليم العالى، أن مكتب التنسيق أنهى أعماله في المواعيد المحددة وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الثانية من الحاصلين على الثانوية العامة على الوجه التالي حيث أن عدد الطلاب المتقدمين فى الشعبة العلمية 220195 وفى الشعبة الأدبية 45711 ألف طالب، بإجمالى 265906، وبلغ أعداد الطلاب الذين لم يتقدموا 3296 .

وانطلقت أعمال المرحلة الثانية للتنسيق يوم الخميس 18 أغسطس بحد أدنى 246 درجة فأكثر للشعبة العلمية أى بنسبة 60% بإجمالى عدد الطلاب 223294 ألف طالب وطالبة، وسجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية بتنسيق المرحلة الثانية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05 % بإجمالى عدد طلاب 45908 ألف طالب، وبلغ إجمالى عدد طلاب المرحلة 269202 ألف طالب وطالبة بجميع الشعب.

وأغلق موقع التنسيق الإلكترونى باب تسجيل الرغبات بعد قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى بمد باب التقديم بالتنسيق الإلكترونى يوما إضافيا فى إطار حرص الوزارة على مصالح الطلاب،حيث كان من المقرر إغلاق موقع التنسيق يوم الأثنين الماضى 22 أغسطس.