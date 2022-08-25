شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تنظم دورة للقائمين على تشغيل المنظومة الإلكترونية لتراخيص المحال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُقد بمقر معهد تكنولوجيا المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية دورة تدريبية على مدار ثلاثة أيام للقائمين على تشغيل المنظومة الإلكترونية الخاصة بإصدار تراخيص المحال العامة بجميع مديريات الأمن، وذلك بالتنسيق مع وزارتى "التخطيط والتنمية الإقتصادية – التنمية المحلية" ، وتم خلال الدورة توفير كافة الإمكانيات التقنية الحديثة، والعناصر البشرية المدربة اللازمة لتدريب القائمين على تشغيل المنظومة على الضوابط القانونية والإجراءات التنفيذية اللازمة لإصدار الموافقات القانونية لطلبات التراخيص.

وتم ربط إدارات وأقسام التراخيص بكافة مديريات الأمن بمنظومة إصدار تراخيص المحال العامة الإلكترونية بوزارة التنمية المحلية عبر خطوط ربط مُؤمنة ، وتجهيزها بأحدث التجهيزات التكنولوجية ، وذلك لسرعة تلقى طلبات تراخيص المحال وفحصها والرد عليها وإستصدار التراخيص للمواطنين.

يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى مواكبة كافة التطورات فى مجال التقنيات الحديثة والعمل على تسخير إمكاناتها العلمية والتقنية للمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية.