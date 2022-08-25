شكرا لقرائتكم خبر عن ألسن عين شمس تمد فترة التقديم للقبول ببرامج الدبلوم والدكتوراه لـ10 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن بجامعة عين شمس، مد فترة التقديم للقبول في برامج الدبلوم والدكتوراه لخريف 2022 في مختلف التخصصات (اللغويات، الأدب، الترجمة التحريرية والفورية، تكنولوجيا الترجمة) حتى 10/9/2022، تحت رعاية د.محمود المتيني، رئيس الجامعة، ود.أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود.سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف د.أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأوضحت د.سلوى رشاد، عميد الكلية، أنه يتم التقديم لبرامج الدراسات العليا بالكلية وأونلاين على نظام UMS من خلال الرابط التالي: https://ums.asu.edu.eg، لافتة إلى أنه تعقد امتحانات القبول بالكلية خلال الفترة من 12 إلي 15 سبتمبر 2022.

وأشار د.أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أنه للتعرف على شروط التقدم والقيد والبرامج المتاحة في خريف 2022 يرجى الرجوع إلى الرابط

https://alsun.asu.edu.eg/ar

فى حالة وجود صعوبات أثناء التقديم على الموقع الإلكترونى، يرجى التوجه لإدارة الدراسات العليا بالكلية.