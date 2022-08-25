شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انكسار حدة الموجة الحارة.. والعظمى بالقاهرة الكبرى تنخفض لـ 35 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، انكسار حدة الموجة شديدة الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مرورا بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى اعتبارا من اليوم، وإن ظل الإحساس بالطقس شديد الحرارة رطب على معظم الأنحاء نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة النسبية فى الجو.

وتكون الحرارة المقاسة على القاهرة الكبرى اليوم 35 درجة مئوية ودرجة الحرارة المحسوسة 38 درجة مئوية، بينما درجة الحرارة المتوقعة المقاسة على السواحل الشمالية 30 درجة مئوية والمحسوسة 33 درجة مئوية، وشمال الصعيد درجة الحراره المقاسة المتوقعة 37 درجة مئوية والمحسوسة 39 درجة مئوية، وجنوب الصعيد درجة الحرارة المقاسة المتوقعة 42 درجة مئوية، أما عن درجة الحرارة المحسوسة 43 درجة مئوية.

وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية التى سرعان ما تنقشع مع شروق أشعة الشمس، كما أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية و الوجه البحرى.

ويشهد اليوم الخميس، انخفاض طفيف بالحرارة مع استمرار ارتفاع الرطوبة النسبية على مدار اليوم يزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 4 درجات ، ليكون الاحساس بالطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية حار رطب على باقى الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا ، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى.

كما يشهد اليوم شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس : القاهرة العظمى 35 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 28 درجة.