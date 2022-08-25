الإسكان: حملات لإزالة المخالفات بـ 6 مدن جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم مواصلة تنفيذ حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات وغلق وتشميع أنشطة مخالفة بمدن (القاهرة الجديدة – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – 6 أكتوبر – أكتوبر الجديدة – 15 مايو – السادات).

وأضاف وزير الإسكان، أن الحملات أسفرت عن تنفيذ قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات مرافق لعددٍ من الأنشطة المخالفة، وإزالة الظواهر العشوائية بصورٍ متعددة ومخالفات بناء وغير ذلك.

وفي ذات السياق، وجه المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بمواصلة الحملات لإزالة مخالفات (البناء - الإشغالات) بالمدينة بالتعاون مع الشرطة، مشيرا إلى أن جهاز المدينة بدأ حملته المكبرة بالتجمعات (الأول – الثالث – الخامس).

وأوضح المهندس أمين غنيم، أن الحملة أسفرت عن إزالة الإشغالات والأكشاك والمخالفات على الطرق الرئيسية، ومخالفات البناء بمناطق التجمع الثالث بالمحلية الثامنة، ومناطق التجمع الأول، وتم مصادرة جميع الإشغالات وتحرير مخالفات وغرامات للمخالفين.

كما تم إيقاف مخالفة بناء بروف قطعة أرض بمنطقة بنفسج 4، وإيقاف الأعمال بفيلا بمدينة الرحاب، بجانب تنفيذ 36 قرار غلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء لـ 36 محلا مخالفا بمولات الحي الثالث بالتجمع الخامس، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية، كما تم تنفيذ 15 قرار غلق وتشميع بمنطقة جنوب الأكاديمية لمخالفة شروط التخصيص والتراخيص، واستكمال الحملات على سيارات بيع المشروبات وإزالة الإشغالات والتندات الموجودة بالمولات بمركز خدمات المدينة ومركز خدمات التجمع الخامس.

وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إن الإدارات المختصة بالجهاز بالتعاون مع الشرطة، شنت عدة حملات لرفع الإشغالات والتعديات والمخالفات بمنطقة الأردنية أمام المحال التجارية وإشغالات الباعة الجائلين، وحملات لرفع الإشغالات أمام المحال بمنطقة صيدناوي وخلف بنك التعمير والإسكان وبالطرق الرئيسية بالمدينة.

وأضاف المهندس أحمد عمران أن الإدارات المختصة بالتعاون مع شرطة التعمير وشرطة المرافق، نفذت 45 قرار غلق وتشميع وإزالة تعديات أمام المحال المخالفة بالقطع السكنية بالحي 12، كما تم رفع إشغالات الباعة الجائلين بمنطقة الأردنية والطرق الرئيسية بالمدينة، وتم ضبط مركبتين "تروسيكل" لباعة جائلين بمنطقة الأردنية، كما أسفرت الحملة عن رفع إشغالات الباعة الجائلين أمام مستشفي الأربعين الخيري.

وأشار المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إلى أنه تم شن حملة على بعض الوحدات بالمجاورة 22 بالمرحلة الثانية، نظرا لعدم الالتزام بشروط التعاقد وسداد فواتير مياه مستحقة عن فترات سابقة.

وطالب رئيس جهاز مدينة 15 مايو، المواطنين بالمدينة بالالتزام بسداد الاشتراك الخاص بفاتورة المياه وعدم التأخير تجنبا لتنفيذ القانون، مشيرا إلى أنه يجب الالتزام بعدم تراكم الفواتير ويمكن سداد جزء منها على أن يتم جدولة باقى المبلغ ويتم ذلك من خلال الحضور إلى مقر المنظومة بمقر الحي الثاني لعمل طلب بتقسيط المبالغ المستحقة وإكمال الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وصرح المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأن حملة مكبرة من الإدارات المعنية وشرطة التعمير بالتنسيق مع شركة توزيع كهرباء البحيرة، نفذت قرارات غلق وتشميع ورفع عداد الكهرباء لـ 23 محلا تجاريا مخالفا بمنطقة ورش الحي الثاني ومحور خدمات الحي السادس لممارسة أنشطة مخالفة بدون استخراج رخصة تشغيل من الجهاز.

وصرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم شن عدة حملات لرفع الإشغالات والمخالفات بمنطقة جنوب الأحياء، أسفرت عن إزالة ملاعب مخالفة، وتعد على قطعة أرض أملاك دولة وإقامة ملاعب وملاهٍ عشوائية وتنفيذ أنشطة غير مصرح بها، وإزالة المخالفات والإشغالات بقطع أراضٍ مختلفة بمنطقة الإسكان العائلي 49 فدانا جنوب الأحياء والمتمثلة في إقامة مزرعة دواجن ببدروم، وغرف وتقفيل ردود، وتحويل الدور الأرضي من سكني إلى تجاري، وتنفيذ سلم خارجي، وتغيير نشاط من جراج إلى ورشة نجارة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر أنه تم شن عدة حملات أخرى لرفع الإشغالات والمخالفات بمناطق الحي الأول والحصري والحي الثاني والحي السابع والشماليات ومنطقة خدمات الضغط العالي.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أن إدارات التنمية والأمن وتراخيص البناء ورئاسة الأحياء شنت حملة لتنفيذ قرارات إزالة مخالفات بناء بمنطقة ربوة أكتوبر، ابني بيتك السادسة سابقا، بتأمين من شرطة التعمير.

وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن تنفيذ عدد من قرارات الإزالة بالطريق الإداري على نفقة المخالف للمباني المخالفة للترخيص ورفع عدادات المرافق عن المخالفين، ولا يجوز توصيل المرافق للمباني إلا بعد إزالة المخالفات وسداد الرسوم المقررة.

وطالب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، المواطنين بالالتزام بالضوابط المتبعة بالشروط البنائية في المدن الجديدة، وعدم الشروع في مخالفات تضع صاحبها تحت طائلة القانون.

وأكد مسئولو أجهزة المدن الجديدة مواصلة تنفيذ الحملات للقضاء على الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة والحفاظ على المظهر الحضاري لها.