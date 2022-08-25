وزير الري يتابع تطوير بحيرات المنزلة ووادي مريوط وقارون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لاستعراض إجراءات الوزارة في إدارة وتطوير البحيرات.

حضر الاجتماع الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور خالد عبدالحي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والمهندس محمد صالح، رئيس هيئة الصرف، والمهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والمهندس أيمن السيد، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والمهندس فتحي رضوان، رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات، والمهندس حسن يحيى، نائب رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والمهندس محمد غطاس، رئيس الإدارة المركزية الدراسات والبحوث بهيئة حماية الشواطئ، والمهندس أيمن نضر، رئيس الإدارة للموارد المائية والري بمحافظة الفيوم، والمهندس محمد عمر مكرم، معاون الوزير للمشروعات الكبرى.

واستعرض الدكتور سويلم مجهودات التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة وسُبل الاستمرار في تطوير بحيرة المنزلة وتحسين نوعية المياه بالبحيرة الأمر الذي ينعكس على تنمية الثروة السمكية بها وتأمين فرص عمل لعدد كبير من الصيادين وتحسين دخولهم.

وقد سبق للوزارة تنفيذ أعمال حماية 3 بواغيز من الإطماءات والحفاظ عليها مفتوحة بشكل دائم بما يسمح باستمرار حركة المياه بين البحر المتوسط وبحيرة المنزلة، كما نفذت شركة الكراكات التابعة للشركة القابضة للري والصرف أعمال تكريك وإزالة حشائش وبوص للبحيرة.

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واستعرض الوزير أيضا موقف الاتزان البيئي ببحيرتي قارون بمحافظة الفيوم ووادي مريوط بمحافظة الإسكندرية، وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة وتحسين نوعية المياه بهما.

ووجه الدكتور سويلم بإجراء دراسات بحثية متكاملة للاتزان البيئي لكافة البحيرات تشتمل على قياس مؤشرات نوعية المياه بالبحيرات، وتحديث بيانات كميات مياه الصرف الزراعي التي تُلقى بهذه البحيرات.​