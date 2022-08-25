طقس اليوم.. شديد الحرارة والمحسوسة على القاهرة 38 درجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، انخفاضا طفيفا بالحرارة، مع استمرار ارتفاع الرطوبة النسبية على مدار اليوم، ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 4 درجات.

ويكون الإحساس بالطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية حار رطب على باقى الأنحاء.

وأوضحت الهيئة، أن يشهد الطقس، نشاطا للرياح أحيانا على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري.

كما يشهد الطقس، شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ودرجات الحرارة على القاهرة العظمى 35 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 28 درجة.