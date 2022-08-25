صحف القاهرة تسلط الضوء على توجيهات الرئيس السيسي بتطوير البحيرات على مستوى الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-(أ ش أ):

سلطت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى، وعدد من الوزراء، حيث تم استعراض جهود تطوير البحيرات على مستوى الجمهورية، خاصة بحيرتي «المنزلة» و«ناصر»، بالإضافة إلى عدد من الأخبار ذات الشأن المحلي.

وفي صدر صفحتها الأولى وتحت عنوان "الرئيس: توفير المياه لاستصلاح وزراعة مشروعات «الريف المصري»"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه باستكمال أركان الدورة التنموية الخاصة ببحيرة المنزلة من خلال إستراتيجية متكاملة، تضيف على ما تم تحقيقه، وتستثمر جهود الدولة التي استعادت الطبيعة البيئية للبحيرة من خلال تطوير قدرات الصيد بها، لتعزيز فرص العمل، ومساعدة الصيادين من أبناء قرى المحافظات المطلة عليها من أجل زيادة إنتاج الأسماك من البحيرة، وما لذلك من مردود اقتصادي وتجارى وغذائي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، واللواء أ.ح. وليد أبوالمجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء طبيب بيطري إسلام عطية عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية، والمهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة «تنمية الريف المصري»، واللواء الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات للثروة السمكية.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة قوله إن الاجتماع استعرض جهود تطوير البحيرات على مستوى الجمهورية، خاصة بحيرتي «المنزلة» و«ناصر»، حيث اطلع الرئيس على مستجدات تطهير بحيرة المنزلة، أكبر وأهم البحيرات الطبيعية في مصر، حيث شهدت البحيرة تغييرا كليا ونقلة نوعية بعد إزالة التعديات والمزارع غير المرخصة عليها، وإزالة الرواسب والحشائش بها، وتطوير البواغيز التي تصلها بالبحر المتوسط، وأيضا وقف تدفق مياه الصرف إليها من خلال تنفيذ محطات معالجة ثلاثية، فضلا عن إنشاء طريق دائري حول البحيرة، لتسهيل حركة النقل والتجارة والأفراد، وهى الجهود التي أدت إلى استعادة التوازن البيئي للبحيرة، وزيادة مساحتها إلى 250 ألف فدان، وإنتاجها الأسماك الفاخرة كما ونوعا.

وأضافت أن الرئيس السيسي تابع جهود تطوير بحيرة ناصر، موجها بإعداد دراسة متكاملة تستفيد من ثروتها السمكية من خلال رفع كفاءتها، وتعظيم إمكانات الصيد بها.

كما تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات شركة «تنمية الريف المصري» على مستوى الجمهورية بالتنسيق بين الشركة ووزارتي الزراعة والري، والجهات العلمية المتخصصة. وقد وجه الرئيس بتدقيق الدراسات العلمية المتعلقة بكل عناصر نجاح مشروعات تطوير الريف المصري، خاصة توفير المياه ونوعيتها، بصفتها العنصر الحاسم لنجاح الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتحت عنوان "الحكومة تبدأ تعيين 15 ألف معلم مساعد.. اليوم.. إعلان نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات"، ذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن الحكومة تستعد بالتنسيق مع الجمال المركزي للتنظيم والإدارة، لعقد الاختبار الإلكتروني المتقدمين لشغل 15 ألفا و187 وظيفة معلم مساعد (مرحلة رياض الأطفال) من إجمالي 36 ألفا و235 متقدم توافرت فيهم الشروط.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدد المتقدمين في المسابقة التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بلغ 45 ألفا و666 مقدما.

وشددت الصحيفة على أن الكفاءة والجدارة هما المعيار الوحيد الحصول على وظيفة بالجهاز الإداري للدولة، وأن مركز تقييم القدرات والمسابقات يعد بمثابة الآلية الحكومية التي تمكنها من اختيار المتقدمين للوظائف العامة إلكترونيا دون دون أدنى تدخل بشرى.

في سياق آخر، أكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مكتب التنسيق انتهى من نتيجة تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الثانية، ومن المقرر إعلانها اليوم، على أن يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب المرحلتين الأولى والثانية،ذ معا اعتبارا من الغد وعلى مدار 5 أيام.

وتحت عنوان "وزير التعليم: نسعى لتخريج جيل من الطلاب منتج للمعرفة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أمس، أكد سعى الوزارة لتخريج جيل من الطلاب منتج للمعرفة، مشيرا إلى أن الامتحانات في نظام التعليم الحديث تقاس بناتج التعليم وليس الحفظ والتكرار، وأن الدولة مستمرة في تطوير منظومة التعليم مع وجود آليات تراعى مخاوف الطلاب وأولياء الأمور، مشيرا إلى أن كل ما يخص الثانوية العامة، سيتم الإعلان عنه قبل العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التربية والتعليم مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بديوان عام المحافظة، في أولى جولاته الميدانية بمحافظات الجمهورية.

وأكد الوزير أنه سيتم خلال العام الحالي تشجير المدارس لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، مشيرا إلى استمرار التعاقد مع 308 خريجين للعمل بالتدريس بمدارس محافظة مطروح لسد العجز في المعلمين، خاصة في المدارس الواقعة بالمناطق الصحراوية بالمحافظة.

وأشار حجازي إلى أن محافظة مطروح متميزة بوجود مدرسة الضبعة النووية على أرضها مع تشغيل خريجيها، مشيدا بجهود المحافظة وتعاونها في الارتقاء بالعملية التعليمية.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم دراسة فتح فصول إعدادي وثانوي ملحقة بالمدارس الابتدائية الواقعة بالمناطق الصحراوية، للحد من التسرب من التعليم.

من ناحية أخرى أدى أمس 30 ألفًا و913 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة امتحانات الدور الثاني في مادة الفيزياء بشعبة العلوم والرياضيات وأدى 16 ألفًا و345 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ.

وتحت عنوان "وزير التجارة والصناعة خلال استقباله محافظي بورسعيد والشرقية: نسعى لربط المزايا التنافسية لكل محافظة بالسياسة الصناعية"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أكد أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية بالتنسيق مع مختلف محافظات الجمهورية لتحديد المزايا التنافسية الإنتاجية لكل محافظة لربطها بالسياسة الصناعية والتصديرية التي تعدها الوزارة حاليا بما يسهم في رفع الكفاءات الإنتاجية للمحافظات وزيادة مساهماتها في الناتج المحلى الإجمالي وصادراتها للأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع كل من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لبحث الأنشطة الإنتاجية والصناعية بالمحافظتين والـوقـوف على أبرز التحديات التي يواجهها المصنعين والمصدرين وإيجاد حلول لها.

وقال الوزير إن المحافظات المصرية على اختلاف مواقعها الجغرافية غنية بمواردها الطبيعية المتنوعة والقدرات الإنتاجية الهائلة والعمالة الماهرة، مشيراً إلى أن سعى الوزارة تقديم كافة أشكال الدعم للمحافظات لتحقيق أقصى استفادة من مواردها المتاحة بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب.

ولفت سمير إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تفعيل مبدأ اللامركزية في كافة الجهات التابعة للوزارة والتي تنتشر فروعها في أغلب المحافظات وميكنة العمل بهذه الفروع وزيادة الصلاحيات المتاحة بفروع الهيئات بما يسهم في خدمة المنتجين والمصنعين وتوفير الجهد والوقت والتكلفة، مشيراً إلى أن مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة يقوم بدور هام لتحديد مستلزمات الإنتاج التي بها فجوة إنتاجية لسهولة تلبية هذه الاحتياجات من الصناعة المحلية بدلا من الاستيراد.

وفي صحيفة "الأخبار" وتحت عنوان "اجتماع ثلاثي لتنفيذ توجيهات الرئيس بإنتاج السيارة الكهربائية"، ذكرت الصحيفة أن المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي بحث مع المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مستجدات إنتاج سيارة كهربائية مصرية تنافس السيارات العالمية جودة وسعراً .

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن التنسيق مستمر بين الجهات الثلاث لتحقيق الهدف المرجو لإنتاج سيارة كهربائية مصرية تنافس السيارات العالمية جودة وسعراً.

وأضاف أن خطة الوزارة تتضمن ضرورة مواكبة الاتجاه العالمي المتزايد للنقل الكهربائي والحفاظ على البيئة، وأكد على إيمان الحكومة بضرورة إشراك القطاع الخاص في المشروعات القومية وزيادة الفرص المتاحة أمام المستثمرين.

وشدد وزير قطاع الأعمال على أن تصنيع سيارة كهربائية في مصر حلم نسعى لتحقيقه قريباً وأن هذا المشروع يأتي على رأس أولويات وزارة قطاع الأعمال العام ولا تنازل عنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة بهذا الشأن وحلم رجل الشارع بتوفير سيارة كهربائية مصرية صديقة للبيئة بجودة عالمية وأسعار تنافسية.

وأشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى أن السيارات الكهربائية هي موضوع الساعة وأن مصر قادرة على توطين تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية من خلال ما يتوافر بمؤسساتها الوطنية من إمكانيات وخبرات متميزة.

وتحت عنوان "تنفذه شركات مصرية ويوفر كهرباء لـ 17 مليون أسرة .. الجزار يتابع الموقف التنفيذي لمشروع سد «نیریری» بتنزانيا"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الدكتور عـاصـم الجـزار وزير الإسكان تابع الموقف التنفيذي لمشروع عد ومحطة «جوليوس نيريري الكهرومائية، الذي ينفذه التحالف المصري لشركتي «المقاولون العرب والسويدي إليكتريك على نهر روفيجي في تنزانيا، وذلك في اجتماع بحضور مسئولي الوزارة وممثلي التحالف المنفذ للمشروع.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن المشروع يستهدف إنشاء سد بطول 1025 متراً عند القمة بارتفاع 131 متراً وبه 7 مخارج للمياه، وتصل السعة التخزينية لبحيرة السد إلى 34 مليار م3، كما يضم محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجا وات، وتقع المحطة على جانب نهر روفیجیفي محمية «سيلوس جام» بمنطقة مورغورو جنوب غرب مدينة دار السلام (العاصمة التجارية وأكبر مدن دولة تنزانيا ).

ووقع التحالف المصري المنفذ للمشروع في ديسمبر 2018، عقداً في دار السلام بتنزانيا لتنفيذ مشروع بناء سد ومحطة توليد كهرومائية بهدف تولید 6307 آلاف ميجاوات / ساعة سنوياً تكفى استهلاك حوالي 17مليون أسرة تنزانية.