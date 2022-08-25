"مراتي بتخوني وبتمسح المكالمات".. كيف تخلص موظف من أم العيال في أبو النمرس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهدت قرية ترسا مركز أبو النمرس، جنوب الجيزة، أواخر مايو الماضي، جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها زوجة على يد زوجها، بسبب شكه الدائم في سلوكها.

في حلقة جديدة من "دماء في عش الزوجية" التي يتناولها "الخليج 365" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها بعد 11 عام زواج.

شك قاتل ارتفعت وتيرته يوما تلو الآخر؛ حتى تملكت رغبة الانتقام من الزوج فقرر وضع نهاية تلك الشكوك؛ بإخراج المشهد الأخير في حياة "أم العيال" بجريمة قتل أضحت حديث أهالي قرية ترسا.

دلف الرجل الثلاثيني إلى المطبخ واستل سكينًا ليباغت زوجته بـ3 طعنات في البطن كانت كفيلة بإنهاء حياتها. ترك ضحيته وسط بركة من الدماء وأغلق باب الشقة جيدًا قاصدا مركز شرطة أبو النمرس ليدلي بعبارة قد تكون الأغرب على مسامع الضباط "قتلت مراتي وقافل عليها ودا المفتاح.. تعالوا معايا".

بالعودة إلى عام 2011، جمع عش الزوجية بين موظف بوزارة حكومية وسيدة استقر حبها داخل قلبه فأضحى جُل همه إرضاءها ومن بعدها أطفالهما الثلاثة لكن المرأة تعلقت بآخر عاصفة باستقرار أسرة تشتت نتيجة جريمة زوجية جديدة تضاف إلى قائمة طويلة لا تتوقف وتيرتها.

قبل الواقعة بشهرين، انتقل الموظف الثلاثيني وأسرته (زوجت - 3 أطفال) إلى منزل جديد يبعد نحو 500 متر من بيت والدته تحديدا بقرية ترسا التابعة لمركز أبو النمرس جنوب الجيزة.

بمرور الأيام لاحظ الزوج تغير طباع رفيقة دربه. طوال الأسابيع الثلاثة الماضية راقب صاحب الـ38 سنة تصرفات زوجته لاسيما إسراعها في غلق الهاتف ومحو ما تدونه عبر إحدى التطبيقات فور دخوله المنزل.

رويدا رويدا تملك الشك من الرجل، فقرر مراجعة سجل مكالمات الزوجة "صادر وارد" لكنه فوجئ بأنها تتخلص من القائمة لحظة بلحظة لتأخذ شكوكه منعطفًا مغايرًا.

أعد والد الأطفال الثلاثة كمينًا خًلص من خلاله إلى الحقيقة المُرة "مراتي بتخوني" إذ توصل إلى أنها على علاقة بآخر فما كان منه إلا قتلها بـ3 طعنات وتسليم نفسه إلى قسم الشرطة. واعترف "قتلت مراتي وقافل عليها باب البيت".

توجيهات سريعة من المباحث الجنائية لقطاع الجنوب إلى ضباط المباحث بسرعة الانتقال إلى المنزل تنسيقًا مع الأدلة الجنائية والأمن العام.

مأمورية اصطحبت المتهم إلى مسكنه، وعثر على جثة زوجته مسجاة عل أرضية المطبخ وبها آثار 3 طعنات بالبطن وإلى جوارها سكين مدمم.

التحريات التي أجريت مباشرة بينت أن المتهم تخلص من أم أطفاله الثلاثة "3، 8، 10 سنوات" بتلك الطريقة؛ لشكه في سلوكها.

ومثل المتهم أمام النيابة العامة وأقر بجريمته، قبل اصطحابه إلى مسرح الجريمة لإجراء معاينة تمثيلية في حضور رئيس مباحث أبو النمرس.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.