شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تكشف أسباب انتشار الخلايا السرطانية بالجسم.. أبرزها السمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب تكاثر الخلايا السرطانية فى الجسم، مؤكدة أن هذه العوامل تتمحور حول وجود عوامل وراثية، وكذلك وجود عوامل خارجية مؤثرة، فضلا عن التعرض للكيماويات والسمنة، وكذلك التعرض للإشعاع.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه من ضمن أسباب تكاثر الخلايا السرطانية فى الجسم التعرض للإشعاع وعدم ممارسة الرياضة والتغذية غير السليمة. وحثت وزارة الصحة والسكان على تناول طعام صحى يحتوى على الخضراوات والفواكه، لكونها تساعد فى الحماية من السرطان .

وكانت وزارة الصحة والسكان أكدت أن سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين السيدات، وتابعت: "الاكتشاف المبكر لسرطان الثدى يرفع من نسب وفرص الشفاء"، وقالت وزارة الصحة والسكان إنه يشكل ثلث نسبة الإصابات للسيدات المصابات بالأورام بشكل عام، لكن العلاج المبكر يزيد من فرص الشفاء.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن الفحص الذاتى مرة شهريا يساعد على اكتشاف سرطان الثدى، وقالت الوزارة إن المستشفيات الكبرى مجهزة لاستقبال أى حالات مصابة بسرطان الثدى وعلاجها.