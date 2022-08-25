أسقطه فيديو بـ"فيسبوك".. ضبط شخص تحرش بطفل في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو متداول عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يتحرش بطفل، حيث تم تحديد مكانه في محافظة البحيرة وألقي القبض عليه.

كانت الأجهزة الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيسبوك"، يظهر خلاله أحد الأشخاص يجلس جوار طفل بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة، بينما يمارس أفعال خادشة للحياء مع الطفل.

أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو والطفل المشار إليه، وباستدعاء الطفل ووالدته أقرا بمضمون ما سبق، وتم ضبط المتهم.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.