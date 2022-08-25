شكرا لقرائتكم خبر عن لو خايف من ارتفاع فاتورة الكهرباء رشد استهلاكك واتبع هذه الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتسبب ارتفاع درجات الحرار فى زيادة قيمة فواتير استهلاك الكهرباء و خاصة بشهرى يوليو و أغسطس، و ينصح الخليج 365 قراءه باتباع بعض الخطوات لترشيد الاستهلاك وخفض قيمة الفاتورة علاوة على ضمان الاستمرار فى الحصول على دعم بفاتورة الكهرباء من الدولة إذا لم يزيد الاستهلاك عن 650 كيلو وات، وفيما يلى بعض خطوات خفض قيمة فاتورة الكهرباء :

1- عدم إنارة المصابيح نهارا و الاعتماد على ضوء الشمس.

2-لا تترك المصابيح مضاءة فى الغرف الخالية.

3- أعتد على المبات اللمبات الموفرة للطاقة.

4- عدم تشغيل غسالة الملابس إلا عند امتلائها، لأنها تستهلك نفس طاقة الكهرباء والماء الساخن والصابون عند استخدام غسالة ممتلئة أو نصف ممتلئة.

5- استخدم المياه الساخنة بالغسالة للملابس المتسخة جدًا فقط و يفضل استخدم دائمًا مياه باردة فى عملية الشطف.افصل الكهرباء عن الغسالة حال عدم الاستخدام.

6- لا تترك السخان مفتوحًا بصفة مستمرة طوال اليوم؛ لأن الحرارة تفقد بالإشعاع؛ فتخفض درجة حرارة المياه وبالتالى يستمر السخان فى العمل أى يستهلك كهرباء أكثر.

7- يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.

8- تأكد من غلق باب الثلاجة، ولا تحاول فتحه دون داع وعند فتحه أغلقه سريعًا؛ لضمان عدم تسرب الهواء البارد من داخلها أو دخول هواء ساخن إليها.

9- يفضل أن يكون الفريزر ممتلئا تمامًا مع ملء الفراغات بأكياس مكعبات الثلج ويجب ترتيب الأشياء داخل الثلاجة حتى تكون عملية إدخال وإخراج الأطعمة منها أكثر سهولة وسرعة؛ للحد من خروج الهواء البارد ودخول الهواء الساخن إلى داخل الثلاجة.

10- ينصح بوضع مروحة أمام تكيف الهواء وضبطه على 25 درجة يجعله لا يستهلك كهرباء كثيرة ويجب التأكد من غلق الأبواب والنوافذ بأحكام حتى لا تفقد الغرفة درجة التبريد لمراد الوصول لها و يستمر الجهاز فى استهلاك الكهرباء.