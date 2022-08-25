شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق محمد حجازي: العديد من الدول تسعى للتعاون نظرا للدور الرائد للدفاع الجوي المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق محمد حجازي، قائد سلاح الدفاع الجوي بالجيش المصري، إن الاهتمام بقوات الدفاع الجوي، يتمثل في امتلاك القدرات والإمكانيات القتالية، وذلك ما نهدف له، موضحا أن ذلك لا يأتي إلا بالتعاون، والاستفادة من الخبرات الخاصة بالأخرين.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الدريني ببرنامج "عن قرب" الذي يذاع على قناة "dmc": "ونتيجة تنوع مصادر التسليح بين الأسواق الشرقية والغربية لدينا، يتنوع فكرة استخدام المعدات، وهو ما يتطلب نقل الخبرات وتنفيذ التدريبات العملية مع الدول المنتجة والمستخدمة لتلك الأسلحة".

وقال: "ذلك يمكننا للوصول لمرحلة متقدمة من مراحل التدريب، من خلال التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في المجالات المختلفة، ويتم ذلك من خلال عدة مسارات مثل التدريبات المشتركة، مثل التدريب المصري الأمريكي النجم الساطع، والتدريب المصري اليوناني، والتدريب البحري المصري الفرنسي المشترك كليوباترا، والتدريب المصري الأردني المشترك العقبة، والتدريب المصري الكويتي المشترك اليرموك".

وتابع: "كل ذلك يؤدي لاكتساب الخبرات والتعرف على أحدث أساليب التخطيط في هذه الدول، وهناك أيضا تدريبات خاصة بالدفاع الجوي، مثل التدريبات مع الجانب الأمريكي لمواجهة الطائرات الموجهة بدون طيار، والتدريب المصري الروسي المشترك سهم الصداقة، والتدريب المصري الباكستاني حماة السماء".

وقال: "نظرا للدور الرائد للدفاع الجوي المصري على المستوى الدولي والإقليمي، تسعى العديد من الدول للتعاون معنا في كافة المجالات، سواء في مجالات التطوير أو التحديث".

وأضاف: "المسار الثاني هو مسار تدريب مقاتلي الدفاع الجوي من القادة والضباط من خلال إيفاد ضباط الدفاع الجوي المتميزين، للتأهيل بالدول الشقيقة والصديقة ودراسة العلوم العسكرية الحديثة".

وتابع: "المسار الثالث يتمثل في تطوير وتحديث الأسلحة والمعدات بما يحقق تنمية القدرات وإمكانيات القوات والمحافظة على الاستعداد القتالي لمنظومة الدفاع الجوي".

وقال: "نحن نضع نصب أعيننا الكفاءة القتالية للمقاتل والمعدة، والاستعداد القتالي في الدفاع الجوي هو سرعة رد الفعل والدقة العالية، الهدف الدائم والمستمر لقوات الدفاع الجوي هو الاستعداد القتالي، والحفاظ على أوضاع الاستعداد المتقدمة التي تكون عليها القوات".