شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريح لـ"عز العرب" بعد تعيينه مستشارًا للبنك المركزى: متأكد من النجاح رغم التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هشام عز العرب، مستشار محافظ البنك المركزى المصرى، فى أول تصريح له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "إن شاء الله ربنا يوفقنا في المهمة وأنا متأكد بإذن الله من النجاح رغم التحديات".

كان ”الخليج 365” علم من مصادر مصرفية مطلعة، أن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى المصرى، قرر تعيين كل من هشام عز العرب، الرئيس السابق للبنك التجارى الدولى CIB والمصرفى محمد نجيب مستشارين لمحافظ البنك المركزى.