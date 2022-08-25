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أول تصريح لـ"عز العرب" بعد تعيينه مستشارًا للبنك المركزى: متأكد من النجاح رغم التحديات

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القاهرة - سامية سيد - قال هشام عز العرب، مستشار محافظ البنك المركزى المصرى، فى أول تصريح له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "إن شاء الله ربنا يوفقنا في المهمة وأنا متأكد بإذن الله من النجاح رغم التحديات".

 

كان ”الخليج 365” علم من مصادر مصرفية مطلعة، أن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى المصرى، قرر تعيين كل من هشام عز العرب، الرئيس السابق للبنك التجارى الدولى  CIB والمصرفى محمد نجيب مستشارين لمحافظ البنك المركزى.


هشام عز العرب على فيس بوك

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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