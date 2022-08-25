شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. غلق باب تسجيل الرغبات للطلاب المستجدين بجامعة الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلق فى السابعة مساء اليوم الخميس تسجيل الرغبات إلكترونيًّا للطلاب والطالبات الناجحين في الدور الأول في الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها المختلفة (علمي - أدبي - الشعبة الإسلامية) بجامعة الأزهر، والتي انطلقت مساء السبت الماضى، حيث أشارت آخر إحصائية إلى تسجيل 33 ألف طالب وطالبة رغباتهم.

وكان الدكتور سلامة داود، القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر، صدق على بدء العمل بمكتب تنسيق القبول الإلكتروني بالجامعة؛ لتمكين طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية الناجحين في الدور الأول من تسجيل رغباتهم ولمدة خمسة أيام.

وسيتم فتح باب تسجيل الرغبات مرة أخرى عقب ظهور نتيجة الدور الثانى للثانوية، وسيسمح للذين تخلفوا من الناجحين بالدور الأول من التسجيل.