شكرا لقرائتكم خبر عن رجل ينجو بأعجوبة من فك تمساح عملاق في ولاية فلوريدا .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت قناة ABC الأمريكية لقطات تم تصويرها بواسطة طائرة بدون طيار لحظة تعرض فيها رجل إطفاء لهجوم تمساح طوله 12 قدمًا وينجو بأعجوبة على الرغم من فقده نصف جمجمته.

وتعرض خوان كارلوس لا فيردي، رجل إطفاء ومسعف، لهجوم مفاجئ من تمساح عملاق في بحيرة بثونوتوساسا بولاية فلوريدا أثناء تصوير فيديو ترويجي لسباق كانت شركته تستضيفه.

وكشفت اللقطات المصورة لحظة قيام التمساح بالسباحة باتجاه لا فيردي، 34 عامًا، ثم أطبق فكه حول رأسه وصدره.

وأصيب رجل الإطفاء بجروح في رأسه ووجهه، بما في ذلك ثقب في دماغه، كما لا يوجد عظام في الجانب الأيمن من رأسه وسيظل فكه مغلقًا تقريبًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال جيه سي لا فيردي، في حديث لوسائل الإعلام: "تمكن التمساح من إدخال رأسي وجذعي في فمه، واستمر بالعض عليهما، قبل أن أتمكن من النجاة منه بأعجوبة.

وحكى الرجل أنه لم يتمكن من رؤية التمساح الذي يبلغ طوله 12 قدما تقريبا، مضيفا: "تأثير العض كان يشبه الاصطدام بجدار من الطوب شعرت بالحراشف والأسنان".

ويعد لافيردي من قدامى المحاربين في فريق Pararescue التابع للقوات الجوية الأمريكية، تصرف على الفور عندما شعر بالأسنان وكان سريعًا في فتح فم التمساح على مصراعيه قبل أن يفلت منه.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، قال الإطفائي: "خرق التمساح جمجمتي ودمر فكي، إنه لأمر بالغ العجب أنني نجوت".، وتابع "كنت أدرك أنني يجب أن أتصرف لأنقذ نفسي. استعملت يداي لإبعاد لسانه وأسنانه عني، وشعرت بلثته قاسية ومتصلبة وتمكنت من قلبه بأعجوبة، ثم واصلت السباحة حتى وصلت إلى ضفة آمنة".