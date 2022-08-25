الأرصاد: انكسار الموجة شديدة الحرارة اليوم الخميس وأمطار بهذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، انكسار حدة الموجة شديدة الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مرورًا بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى وأن يظل الإحساس بالطقس شديد الحرارة رطب على معظم الأنحاء نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة النسبية في الجو.

وأضافت الأرصاد على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أنه من المتوقع أن تكون درجة الحرارة ، اليوم الخميس، على القاهرة الكبرى ٣٥ درجة مئوية ودرجة الحرارة المحسوسة ٣٨ درجة مئوية، بينما درجة الحرارة المتوقعة المقاسة على السواحل الشمالية ٣٠ درجة مئوية والمحسوسة ٣٣ درجة مئوية.

وتابعت: "شمال الصعيد يسجل درجة حرارة متوقعة ٣٧ درجة مئوية والمحسوسة ٣٩ درجة مئوية، وجنوب الصعيد درجة الحرارة المقاسة المتوقعة ٤٢ درجة مئوية أما عن درجة الحرارة المحسوسة ٤٣ درجة مئوية".

وقالت، إنه تبقى الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية الخفيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية التى سرعان ما تنقشع مع شروق أشعة الشمس، كما أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية و الوجه البحري.