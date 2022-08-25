مجلس أمناء الحوار الوطني يكشف موعد عقد جلسته الخامسة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار قرر عقد اجتماعه الخامس، يوم الاثنين الموافق 5 سبتمبر، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة السادس من أكتوبر في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

وأوضح ضياء رشوان، أنه من المقرر في هذه الجلسة التوافق على أسماء المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاث، السياسية والاقتصادية والمجتمعية، واللجان الفرعية الخمسة عشر المنبثقة عنها، كما من المقرر أيضًا إعداد الملفات والموضوعات المُزمع مناقشتها في هذه اللجان بالجلسات القادمة للحوار، وتحديد المواعيد المقررة لها.