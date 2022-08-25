القوى العاملة: دورات تدريبية في بورسعيد لنشر ثقافة ريادة الأعمال

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

قال عبدالونيس عبدالله مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، إن المديرية بدأت تنفيذ برامج تدريبية بورش التدريب المتنوعة والتابعة لمركز التدريب المهني التابع للمديرية، والوحدة المتنقلة بالمحافظة، بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.

وأضاف عبدالله، في تقريره الذي قدمه لوزارة القوى العاملة، وفق بيان اليوم الأربعاء، أن هذه البرامج التدريبية تأتي في إطار مبادرة (حياة كريمة) للتدريب على مهن التفصيل والخياطة، وصيانة وإصلاح التليفون المحمول وكهرباء تركيبات وتوصيلات.

وأكد ضرورة الاهتمام بتدريب الشباب ونشر ثقافة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، منوهًا بأن ورش التفصيل والحياكة يستفيد منها 73 متدربة، بالإضافة لـ10 متدربين في ورشة صيانة وإصلاح التليفون المحمول، و 10 متدربين في ورشة الكهرباء.

وخلال افتتاح الدورات التدريبية، قام مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ببورسعيد بالتعريف بالخدمات المقدمة من جهاز تنمية المشروعات للشباب الراغبين في إقامة مشروع خاص وعرض بعض النماذج الناجحة، وطرح بعض الأفكار المقدمة من المتدربات لإتاحة فرص عمل ودعم ريادة الأعمال.