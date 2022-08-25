لتجنب التعرض للتلف.. كيفية التعامل الصحيح مع العداد "أبو كارت" للمرة الأولى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

يبحث بعض المواطنين عن الطرق الصحيحة للتعامل مع العداد مسبق الدفع عند تركيبه للمرة الأولى لتلاشي عدم حدوث أي ٱخطاء، وعدم التعرض للغرامة، أو لإتلاف العداد أو المسؤولة القانونية.

وكشف جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أهم 3 نصائح يجب اتباعها عند تركيب العداد للمرة الأولى.

وذكر مرفق مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بعض النصائح الواجب اتباعها خلال تركيب عداد كهرباء مسبق الدفع لأول مرة والتي جاءت كالتالي:-

1- عند وصول الفني أو القائم بتركيب العداد، يجب أن تطلب منه تثبيت العداد بشكل صحيح، قبل مغادرته.

2- التأكد من ضبط التاريخ والوقت المسجل على العداد، بأنه نفس تاريخ التركيب، قبل مغادرة الفني.

3- قبل مغادرة الفني، قم بتجربة كارت العداد، للتأكد من عدم وجود أي مشاكل خاصة بالعداد.

كما قدمت الشركة القابضة للكهرباء، عددًا من الخدمات التي ترتبط بالتاريخ والوقت بشكل كبير، فمثلا عدم ضبط التاريخ والوقت الصحيح، يحرم المستخدم من خدمة عدم انقطاع الكهرباء في الأوقات الصديقة وهي الفترة من بعد الخامسة مساءً وحتى العاشرة صباحًا في اليوم التالي.، وأيام الجمع.، والإجازات الرسمية.

كما أن عدم ضبط التاريخ والوقت، يجعل العداد لا يعود للشريحة الأولى عند بداية كل شهر.

- الاختلاف في التاريخ والساعة، يؤدي إلى خطأ احتساب شرائح الكهرباء، وبالتالي يؤدى إلى زيادة الفواتير.

- وحتى تتمكن من تعديل تاريخ والساعة الخاصة بالعداد، يجب أن تتقدم بطلب لشركة التوزيع التابع لها محل السكن.

- سيتم إرسال فني متخصص يحمل "ماستر كارت" وهو كارت مخصص تفعيل العدادات و سيقوم بضبط الوقت والتاريخ، حتى يعمل العداد بشكل سليم.