الجيزة: إزالة أكشاك مخالفة بشارع في بولاق الدكرور- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشرت محافظة الجيزة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك "فيديو" لإزالة أكشاك مخالفة بشارع عشرة في بولاق الدكرور.

وقام عبد الله نور رئيس حي بولاق الدكرور ومدير الإشغالات والإدارات المعاونة بإزالة بناء عدد اتنين كشك مخالفين بشارع عشرة من ترعة زنين القطاع الشمالي حي بولاق الدكرور وتم تحرير محضر اتخاذ اللازم.

جاء ذلك بناء علي تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء علاء بدران سكرتير عام محافظة الجيزة وتيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة والمشرف العام على الأحياء.