كيف ارتبطت الراحلة سماح الشلقاني بالمشير أحمد إسماعيل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

توفت سماح الشلقاني أرملة المشير أحمد إسماعيل، الذي كان قائدًا عامًا للقوات المسلحة ووزير الحربية خلال حرب أكتوبر، خلال الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، ويسأل الكثيرون عن قصة ارتباطهما ببعضهما البعض.

بداية الأمر كما روت "الشلقاني" في أحد اللقاءات السابقة لها، أن شقيقة المشير إسماعيل، من رشحتها لتكون زوجة لأخيها، حيث كانت صديقة والدتها، وكانت حينها تبلغ من العمر 14 عامًا، ما دفع "إسماعيل" الذي كان ملازم أول حينذاك، إلى رؤيتها أثناء خروجها من المدرسة.

"من يوم ما شافني وهو -لزق-، لأنني كنت جميلة وأهتم بمظهري جدًا".. هكذا عبَّرت "الشلقاني" عن موقف المشير إثر رؤيتها، قبل أن يتقدم لخطبتها، موضحة أنها كانت تحب الضحك، لا سيما أنها كانت دائمًا تحلم بالزواج من ضابط.

فترة الخِطبة استمرت لمدة عام ثم تمَّ الزواج، وهي في عمر الـ15 عامًا وهو في عمر الـ25 عامًا، وبعد زواجها قرَّرت إكمال دراستها في إحدى مدارس الراهبات التي تدرس بالفرنسية وهي مدرسة "الراعى الصالح".

ثم بعد ذلك التحقت بالجامعة الأمريكية لتتعلم الإنجليزية، لأن المشير كان يُجيد اللغة الإنجليزية، ثم أكملت دراستها الجامعية لتتخرج في كلية آداب قسم علم نفس بجامعة بنها.

"الشلقاني" وصفت المشير، أنه رُغم صغر سنه، حين زواجهما إلَّا أنَّه كان ناضجًا وعاقلًا ويتميَّز بحكمة تفوق عمره وخبرته الحياتية.

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