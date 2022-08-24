شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سيناء تعلن منحة خاصة لأبناء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة سيناء، عن تخصيص منح خاصة لأبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات والمراكز البحثية المصرية بنسبة تصل إلى 15% من المصروفات الدراسية فى إطار الدور المجتمعى وما يقدمها أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية من دور هام فى تخريج كوادر من شأنها المساهمة فى بناء الدولة المصرية.

وقالت جامعة سيناء، إن هناك حزمة كبيرة من المنح تقدمها سنويا تشمل العديد من الفئات ومن بينها خصم يصل لـ30% للالتحاق بكليات الصيدلة والهندسة وإعلام وإدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب لأهالى محافظة سيناء ومدن القناة، إلى جانب منح 15% لاشقاء الطلاب بالجامعة من الدفعات الجديدة، ومنح لأبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المصرية بنسبة 25%، ومنحة للطلاب الذوى الهمم بنسبة 25% وذلك فى ظل توجه الدولة نحو إتاحة التعليم للجميع ورعاية الموهوبين والمبدعين.

وكانت جامعة سيناء أعلنت فتح باب القبول لطلاب الثانوية العامة والطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وذلك من خلال التقدم المباشر للجامعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للجامعة، وذلك بحد أدنى 77% لطب الاسنان و76% للعلاج الطبيعى و73% للصيدلة و66% للهندسة و61% الحاسبات والمعلومات، و55% لكل من الاعلام وإدارة الأعمال وذلك بفرعى الجامعة .

وتقدم جامعة سيناء كلياتها من خلال فرعى العريش والقنطرة حيث تتضمن كليات الصيدلة وطب وجراحة الفم والاسنان، وكلية الهندسة وتشمل تخصصات: الهندسة المدنية والمعمارية فى تخصصى التصميم الداخلى العمارة والتخطيط، والهندسة الكهربية والحاسب الالى فى تخصصات: هندسة الالكترونيات والاتصالات وهندسة القوى والالات الكهربية وهندسة الحاسبات والتحكم وهندسة الاتصالات والمعلومات، بالاضافة إلى الهندسة الميكانيكية فى تخصصات: هندسة التصميم والانتاج وهندسة القوى الميكانيكية وهندسة الميكاترونيكات، إلى جانب الهندسة الطبية الحيوية.

كما تتضمن كلية تكنولوجيا المعلومات وتشمل برامج علوم الحاسب وهندسة البرمجيات ونظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار وتكنولوجيا المعلومات، كلية الإعلام وتشمل الإذاعة والتلفزيون والصحافة المطبوعة والإلكترونية والاتصالات التسويقية، وكلية إدارة الاعمال وتشمل الإدارة والمحاسبة والتسويق والتمويل والإستثمار.