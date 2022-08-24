شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس: مبادرة إنهاء قوائم الانتظار لن تتأخر في تقديم العلاج لكل المرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار لن تتأخر في المساهمة في تقديم العلاج لكل المرضى ، حيث نعمل على أن تشمل منظومة التأمين الصحى الشامل كل أبناء الشعب المصرى.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، خلال برنامج أخر النهار، المذاع على قناة النهار، أن كل أسبوع يتم اجراء عمليات لعدة آلاف من الناس ، وكل أسبوع تظهر حالات جديدة ، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى طلب دعم مبادرة إنهاء قوائم الانتظار بـ 400 مليون جنيه جديدة.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية أن أي مريض يحتاج للدخول في هذه القائم والقضاء عليها والعلاج لن يتأخر أحد عليه ، موضحا أن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار يدعمها البنك المركزى بجانب العديد من الجمعيات الخيرية.