سد النهضة.. خبير مائي: النيل يصل مستوى الفيضان بهذه المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

علق الدكتور عباس شراقي، خبير المياه، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، على البيان اليومي للجنة الفيضان بشأن انتهاء التخزين الثالث لسد النهضة الإثيوبي.

وقال شراقي في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أن البيان اليومي للجنة الفيضان، أوضح أن محطة الخرطوم وصلت مستوى الفيضان 16.50 متر يوم 22 أغسطس، متأخرة حوالي 3 أسابيع عن العام الماضى نتيجة التخزين الثالث، وكان الرقم القياسي 17.66 متر فى 6 سبتمبر 2020. ومن المتوقع أن يزداد قليلا حتى منتصف سبتمبر القادم.

وتابع: كما سجل مقياس الديم على النيل الأزرق بعد سد النهضة عند الحدود السودانية الإثيوبية 550 مليون متر مكعب ليوم 22 أغسطس (أقل من معدل العام الماضي ب 64 متر مكعب).

وأوضح أن فيضان النيل الأزرق لم يسجل حتى الآن لتأخر مرور مياه الفيضان أعلى الممر الأوسط فى 11 أغسطس الجارى، ومن المتوقع أن يفيض الأيام القادمة، رغم مخاطر الفيضان إلا أن ملايين السودانيين يعيشون على الزراعة الفيضية التى ستتغير وتحتاج إلى شبكة ري تقليدية من ترع ومحطات رفع للمياه خلال السنوات القادمة، بالإضافة إلى ضرورة اللجوء إلى استخدام أسمدة لتعويض الطمي الذي سوف يحجز في بحيرة سد النهضة.

وأشار شراقي، إلى أن مستوى الفيضان في النصف الأول من الموسم هذا العام حول معدله الطبيعي أو أعلى قليلاً، وكمية المياه المخزنة في سد النهضة حاليا حوالى 19 مليار متر مكعب بعد أن زادت مؤقتاً بمقدار 2 مليار م3 نتيجة شدة الأمطار كما هو معتاد في أغسطس (500 مليون م3/يوم عن سد النهضة).