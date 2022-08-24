"اقتصادية النواب" تشيد بارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 31.9 مليار دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

اعتبر الدكتور محمد عبدالحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2021/2022 ارتفاعًا بمعدل 1.6% محققةً نحو 31.9 مليار دولار، مقابل 31.4 مليار خلال السنة المالية 2020/2021.بمثابة دعم كبير للاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة في ظل الأزمة المالية العالمية.

وقال "عبدالحميد"، في بيان إن المصريين بالخارج تعددت أدوارهم في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأصبح لمصر أكثر من 10 ملايين سفير بمختلف دول العالم يقدمون جميع أنواع الدعم السياسي والاقتصادي والصناعي لمصر وشعبها العظيم مشيراً إلى أن أكبر دليل على ذلك مشاركاتهم الناجحة في جميع المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي في مختلف المجالات وأيضًا حرصهم الكبير على المشاركة في جميع الفعاليات والمؤتمرات المهمة التي تنظمها الدولة.

وأضاف، أن الواقع والتاريخ أكدا للشعب المصرى العظيم أن وزارة الهجرة والمصريين بالخارج أصبحت واحدة من أهم الوزارات والمؤسسات بالدولة بعد النجاحات الكبيرة التي حققها جميع أبناء مصر بمختلف دول العالم لصالح الدولة المصرية والاقتصاد الوطني معربًا عن ثقته التامة في استمرار المصريين بالخارج في دورهم الوطني لدعم مصر واستمرار تحقيق نجاحاتهم في إفشال وإفساد جميع المؤامرات والتحديات والمخاطر التي تواجه مصر

وطالب الدكتور محمد عبدالحميد، من السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج الاستمرار في عقد المزيد من المؤتمرات الاقتصادية والصناعية والتعليمية والثقافية وغيرها للمصريين بالخارج داخل مصر للاستفادة من خبراتهم فى نقل نجاحاتهم الكبيرة بمختلف دول العالم الى مصر موجهاً التحية لجميع أبناء مصر بالخارج لحرصهم على المساهمة والتعاطي مع مختلف المبادرات الرئاسية التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى وفى مقدمتها المبادرة الرئاسية التاريخية " حياة كريمة ".