الطقس في أسبوع.. شديد الحرارة ورطوبة وأمطار بهذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الخميس 25 أغسطس 2022 إلى الثلاثاء 30 أغسطس 2022.

وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

- استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة على مدار اليوم يصاحب ذلك انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح من (2 – 3) درجة مئوية.

- ليكون الإحساس بالطقس شديد الحرارة رطب نهارا في القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية حار رطب علي باقي الأنحاء.

- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

- استمرار ارتفاع الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من (4:2) درجة مئوية.

- التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

- تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الخميس 25 أغسطس

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة حدوث (30% تقريبا)