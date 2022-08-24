وسيم السيسي يثير الجدل: النبي محمد من أصل مصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

أثارت تصريحات الدكتور وسيم السيسي حول الأصول المصرية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ضجة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد السيسي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج حضرة المواطن، أن القرآن الكريم تحدث عن الحضارة المصرية، وهناك لوحة من الجداريات لأجدادنا وهم ساجدين بأذقانهم حتى الأرض، وجاء ذكرها في القرآن الكريم بسورة الإسراء في قوله تعالى "يخرّون للأذقان سجدا"، ما قالش للجباه سجدا، فالقرآن الكريم شهد لأجدادنا العظماء هؤلاء".

وأضاف السيسي: "النبي محمد من عبد مناف، وعبد مناف من مصر، وأنا كتبت مقال عن الرسول وأن جذوره من مصر.

وأضاف مستشهدا بحديث:"ربنا اختار الكنانة، ومن الكنانة اختار بني عبد مناف، ومن بني عبد مناف اختار قريش، ومن قريش اختار بني هاشم، فأنا خيار من خيار.. وبعدين هاجر بنتنا وحفيدتنا".

ويشير وسيم السيسي هنا للحديث الصحيح: "إنَّ اللَّهَ اصطفى مِن ولدِ إبراهيمَ ، إسماعيلَ ، واصطَفى من ولدِ إسماعيلَ بَني كنانةَ ، واصطَفى من بَني كنانةَ قُرَيْشًا ، واصطفى من قُرَيْشٍ بَني هاشمٍ ، واصطَفاني من بَني هاشمٍ". ولم يوضح السيسي لماذا قصر بني كنانة على مصر.