لمخالفة الشروط.. جهاز حدائق أكتوبر يصادر شقق بـ "ابني بيتك والإسكان الاجتماعي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية حدائق أكتوبر، إنه يتم تنفيذ حملات مستمرة على الوحدات السكنية بجميع المناطق، لضمان عدم تحويل المشروعات إلى مناطق عشوائية، ومخالفة قرارات التخصيص وتحويل الوحدات إلى أنشطة مخالفة.

ونفذ الجهاز أكثر من حملة مؤخرا لمواجهة المخالفات ومنها المنطقة الثانية ابني بيتك، الصفوة، والمنطقة الأولي ابني بيتك وذلك لمحاصرة العشوائية، والقضاء على المخالفات في وحدات الإسكان القومي وإسكان الشباب والإسكان الاجتماعي ومنع تغيير أنشطة الإسكان من سكني إلى تجاري.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ ٢٧ قرار غلق وتشميع لمخالفي قانون الإسكان الاجتماعي الذين قاموا بتحويل وحدات الإسكان المدعومة من الدولة إلى أنشطة تجارية.

كما أسفرت الحملة عن ضبط تشوينات لمواد البناء من رمال وسن، في أحد الكمبوندات الشهيرة أمام المنطقة الأولى "ابني بيتك" بدون أي تصريح من الجهاز وعلى الفور وتم التحفظ على ٣ سيارات نقل ولودر.

وقال المهندس محمد عبدالله، نائب رئيس الجهاز، إن الجهاز يتفاعل بشكل فوري مع الشكاوى الواردة من المواطنين، مشددا على أن الحملات متوالية للقضاء على أى مخالفات بالإسكان الاجتماعى.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ حملة مفاجئة للتفتيش على وحدات الاسكان الاجتماعى وتفعيل الضبطية القضائية فيما يخص قانون الاسكان الاجتماعى حيث تم المرور على مشروع ٦٤٥ عمارة وتم التحري عن عدد ٤٥٦ وحدة وأسفرت عن تحرير عدد ١٧ محضرا مختلف ما بين إيجار وبيع وتغيير نشاط تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتلك المخالفات وتحويل محاضر التأجير والبيع وتغيير النشاط للنيابة العامة .

وأهاب نائب رئيس الجهاز بالمواطنين الالتزام بقانون الإسكان الاجتماعي، وعدم تحويل الوحدات السكنية المدعمة من الدولة إلى تجاري، منوها على الضرب بيد من حديد على كل المخالفين، وتحرير محاضر لهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وطالب المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى مخالفات على الرقم ١١٨٨ أو ٥٧٧٧ أو على منظومة الشكاوى الإلكترونية للصندوق أو على شبكة الإنترنت.