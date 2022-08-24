6 أيام على انتهاء المهلة.. نداء أخير من "التموين" لأصحاب هذه البطاقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تنتهي خلال ستة أيام المهلة التي حددتها وزارة التموين لتسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية، لكل من تلقى رسالة عبر "بون الخبز" بضرورة تسجيل رقم الهاتف.

ويواصل موقع دعم مصر، إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية، كذلك يتم التسجيل أيضًا على بوابة مصر الرقمية، حتى يوم 30 أغسطس الجاري، لكل من تلقى رسالة ببون صرف الخبز المدعم، تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر استثناء أسر السجناء، وكبار السن غير القادرين على الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم، على أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك.

وأصدر وزير التموين، قرارًا وزاريًا لتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة الدعم للتسهيل على المواطنين، ولا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه كما شمل القرار أيضًا عدم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفى فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومى ورقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة.