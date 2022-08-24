دهاء وتخطيط وخيانة دم.. كيف خططت سيدة لسرقة خزينة زوج شقيقتها بمدينة نصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات اقتحام شقة وسرقة خزينة بداخلها مبالغ مالية ومشغولات ذهبية.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، بسرقة خزينة من داخل مسكنه وبداخلها (مبلغ مالي - ومشغولات ذهبية).

وتمكنت أجهزة الأمن من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة من التوصل إلى مرتكبة الواقعة وهي شقيقة زوجة المبلغ وشخص آخر- مقيمان بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

تم ضبط المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرت المتهمة الأولى بأنها نظرا لعلمها باحتفاظ شقيقتها وزوجها بمبالغ مالية بمسكنهما، قررت سرقتها، وأنها تمكنت من مغافلة شقيقتها خلال زيارتها لها، واستولت على المفاتيح الخاصة بها واستخرجت نسخة منها، واستعانت بالمتهم الثاني وتوجها للشقة محل البلاغ وتمكنا من الاستيلاء على الخزينة.

وعقب تنفيذ الجريمة توجها إلى أحد أصدقاء المتهم الثاني، وتمكن الأخير من فتح الخزينة وعثر بداخلها على (مبلغ مالي - مشغولات ذهبية)، وأضافا بتصرفهما في المشغولات الذهبية بالبيع لدى مالك محل مشغولات ذهبية، وأمكن ضبطهما، وأيدا أقوال المتهمين.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.