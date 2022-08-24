مجلس الدولة ينهي نزاعًا على إيجار مكتب بريد في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بمحافظة المنيا في مطالبة الهيئة القومية للبريد، بزيادة القيمة الإيجارية المستحقة عن مقر مكتب بريد أرض المولد اعتبارًا من تاريخ 15/3/2021.

كان نزاع بين الهيئة القومية للبريد والوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بمحافظة المنيا، بخصوص مدى أحقية محافظة المنيا في مطالبة الهيئة بزيادة القيمة الإيجارية المقررة بموجب عقد الإيجار المبرم بينهما عن مقر مكتب بريد أرض المولد.

وترجع وقائع النزاع إلى تاريخ 15 /3 /1980 حين أُبرم عقد إيجار بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بمحافظة المنيا (مؤجرًا) والهيئة القومية للبريد (مستأجرًا) لمقر مكتب بريد أرض المولد بمساحة إجمالية مقدارها (32) مترًا، بإيجار إسمي قيمته جنيه واحد سنويًّا بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي لمدينة المنيا، وأن الهيئة ظلت منتفعة بالمكتب محل التعاقد بعلم الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ودون اعتراض منها حتى العام الذي بدأ من 15 /3 /2020 وينتهي في 14 /3 /2021.

ثم وجهت الوحدة المحلية بتاريخ 16/3/2020 خطابًا إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد متضمنًا زيادة القيمة الإيجارية ليصبح مقدارها (20) جنيهًا للمتر بإجمالي مبلغ (640) جنيهًا سنويًّا– استنادا إلى ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار محافظ المنيا رقم (155) لسنة 2019 بشأن إعادة تقدير القيمة الإيجارية للأصول المملوكة للمحافظة، ومن ثم فإن العقد الأصلي يكون قد تجدد بشروطه الأولى حتى تاريخ 14 /3 /2021، مما تظل معه القيمة الإيجارية لمقر مكتب البريد (محل النزاع)- الواردة في هذا العقد ومقدارها جنيه واحد سنويًّا– سارية حتى هذا التاريخ باعتبار أن هذه القيمة تستحق سنويًّا، بما مفاده أحقية الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا في زيادة القيمة الإيجارية المستحقة عن مقر المكتب المذكور اعتبارًا من تاريخ 15/3/2021 تطبيقًا لحكم المادتين رقمي (563) و(599) من القانون المدني.