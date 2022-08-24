شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخصين نتيحة إطلاق نار فى العاصمة الأمريكية واشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر لشبكة "إن بى سى نيوز" الأمريكية، بأنه تم الإبلاغ قد مقتل شخصين وجرح اثنين آخرين، في إطلاق نار في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقامت الشرطة بتطويق المنطقة أثناء التحقيق، ولم يعرف على الفور ما إذا كان لديهم مشتبه فيه.

وكانت وسائل إعلام أمريكية، أعلنت أن هناك حادث إطلاق نار في بالتيمور، مشيرة إلى سقوط 7 جرحى بحادثة إطلاق نار في بالتيمور، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.