حى الدقى يضبط طن لحوم غير صالحة يعاد بيعها للمطاعم

القاهرة - سامية سيد - ضبط حى الدقى بالجيزة، برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى، طن لحوم لا تصلح للاستخدام الآدمى وذلك فى مخزن ومطبخ لإعادة تصنيعها واعدادها للبيع، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012