شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل معهد بحوث المحاصيل: مصر الأولى عالميا منذ أكثر من 10 سنوات فى إنتاجية الأرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مجاهد عمار أستاذ الأرز ووكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية، إن مصر الأولى عالميا منذ أكثر من 10 سنوات فى إنتاجية الأرز، والمتوسط العام لإنتاجية الفدان من الأرز حوالى 4 أطنان فى الموسم، لافتا إلى أن الأرز من المحاصيل التى تساعد فى تقليل نسبة الملوحة بالاراضى الزراعية .

وأضاف وكيل معهد بحوث المحاصيل ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، إن المزارعين الذين زرعوا أرز منذ فترة بدأوا موسم الحصاد بداية من منتصف أغسطس الماضى وسيستمر موسم الحصاد حتى نهاية سبتمبر، والدولة متمثلة بهيئة السلع فتحت التوريد حتى أخر ديسمبر .

وتابع وكيل معهد بحوث المحاصيل ، أن مصر الأولى على مستوى العالم وتعد فى المرتبة الأولى فى مساحة الأرز الذى ينتج 4 طن للفدان، ومتوقع أن يتم توريد 25 % من إنتاج الأرز لهيئة السلع الغذائية كمخزون استراتيجى، مؤكدا على أن الأسعار التى وضعتها الدولة معقولة جدا بخصوص الأرز بقيمة 6850 جنيها لطن الأرز العريض.

واستكمل وكيل معهد بحوث المحاصيل ، الأرز محصول استصلاحى ويتم زراعته فى الدلتا وفى معظم الأحوال يتم زراعة نوعين من الأرز والأرز الرفيع له مميزات المحصول الزائد، وهناك سلالات جديدة تنزل الأسواق وهناك حملات تقدمها الدولة لزيادة المحاصيل وكل عام يحصل تطور فى مجال التقاوى على المستوى القومى لزيادة الإنتاج وكى تحدث الاستفادة العظمى من تلك المحاصيل كمخزون استراتيجى.