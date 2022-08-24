شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يستعرض جهود تطوير "البحيرات" على مستوى الجمهورية.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" الرئيس السيسى يستعرض جهود تطوير «البحيرات» على مستوى الجمهورية.. توجيهات رئاسية باستكمال أركان الدورة التنموية الخاصة ببحيرة المنزلة ورفع كفاءة وتعظيم إمكانيات الصيد ببحيرة ناصر.

اقرأ فى العدد أيضا..

- أكد المشاركة فى برامجها بـ80 مليون دولار.. ممثل «الأمم المتحدة الإنمائى»: ندعم تعميم "حياة كريمة" عالميا

- الكفاءة معيار الحصول على وظيفة بالجهاز الإدارى للدولة.. رئيس الوزراء يتابع مع رئيس جهاز التنظيم والإدارة الاستعدادات لبدء الاختبار الإلكترونى للمتقدمين لشغل وظائف معلم مساعد «رياض أطفال».. ويؤكد تقدير الدولة لوظيفة المعلم والحرص على اختيار أفضل المتقدمين للتدريس لأبنائنا

- تشهد طفرة كبيرة فى كثير من القطاعات.. أسوان.. تجنى ثمار مشروعات التنمية إنشاء منطقة صناعية بالجنينة والشباك فى أسوان.. طرح 308 وحدات وورش.. المحافظ: المجمع الصناعى إنجاز حقيقى.. مشروعات بحثية عالمية داخل كلية هندسة الطاقة بأسوان.. وعميد الكلية: ساهمنا فى رفع التصنيف العالمى للجامعة

- الجماهير البيضاء تحتفل بدرع الدورى حتى الصباح

- بدء تصحيح امتحانات الثانوية «دور ثان» داخل الكنترولات إلكترونيا.. وزير التعليم: قواعد صارمة لتحقيق الشفافية والدقة بكراسات البابل شيت وتقدير درجاتها وفق نماذج الإجابات

- اتفاقية جديدة لما بعد 2022.. العالم تحت حصار أزمة الطاقة.. وزير الطاقة السعودى: «أوبك +» تتعامل مع التحديات.. الأمين العام لـ «أوبك»: روسيا لاعب رئيسى فى خارطة الطاقة

- توجيهات من الرئيس السيسى بتوطين الصناعات الثقيلة فى مصر وفق أحدث الأساليب بما يتوافق مع المعايير العالمية

- «التخطيط» و«الأمم المتحدة» تطلقان الجولة الأولى من المشاورات حول المبادرة المقترحة لرئاسة cop 27

- «التعاون الدولى» تشارك فى حفل إطلاق تقرير التنمية الصناعية الصادر عن «اليونيدو»

- وزيرا البيئة والطيران المدنى يناقشان آخر مستجدات الاستعداد لاستضافة قمة المناخ cop 27



