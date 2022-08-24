شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. البحوث الفلكية: 30 يوما ويبدأ فصل الخريف رسميا فى 23 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أعلن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد محمد القاضى، بدء العد التنازلى لبداية فصل الخريف جغرافيا وفلكيا، والتى حددتها الحسابات الفلكية له الساعة الثالثة و4 دقائق صباح يوم 23 سبتمبر المقبل بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة.

وقال رئيس المعهد، فى بيان له، إن طول فصل الخريف هذا العام يستمر 93 يوما و 15 ساعة و 50 دقيقة وفقا للحسابات الفلكية، موضحا أنه فى هذا اليوم ستشرق الشمس مباشرة على خط الاستواء ويتساوى طول النهار والليل في جميع أنحاء العالم، ويكون خريفا في نصف الكرة الشمالى وربيعا فى نصف الكرة الجنوبى.

وأضاف أنه بعد لحظة الاعتدال الخريفي، تبدأ الشمس بالانحراف باتجاه الجنوب حتى يقصر طول النهار ويزيد طول الليل ويبلغ أقصاه عند ذروة الشتاء في 21 ديسمبر القادم فيكون النهار في ذلك اليوم هو أقصر نهار في العام.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.





صندوق مصر السيادى ينجح فى جذب 3.3 مليار دولار استثمارات صناديق سيادية عربية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لخطط ومشروعات "صندوق مصر السيادي" التي تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، وعبدالله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي، ونهى خليل، رئيس قطاع المستثمرين بالصندوق.

استعرض عبدالله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بـ"صندوق مصر السيادي"، دور وخطة الصندوق لزيادة وجذب الاستثمارات منذ تأسيسه.

وأوضح الإبياري أن صندوق مصر السيادي نجح في جذب استثمارات بقيمة 3.3 مليار دولار من الصناديق السيادية العربية خلال العام الجاري، كما استعرض أمثلة على قيام الصندوق بجذب استثمارات (بعضها بالدولار والبعض الآخر بالجنيه المصري) لرؤوس أموال من القطاع الخاص في مجالات: الهيدروجين الأخضر، والسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، والصناعة، والخدمات المالية والتحول الرقمي والتعليم والصناعة لكونه الشريك الامثل للقطاع الخاص والصناديق السيادية العالمية النظيرة.

وتطرق عبدالله الإبياري إلى دور صندوق مصر السيادي في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 40 مليار دولار خلال 4 أعوام، لافتا إلى أنه بالإضافة إلى الصفقات التي تم الإعلان عنها مع الصناديق السيادية الخليجية، توجد عدد من الاستثمارات الأخرى، بعضها جار تنفيذه وبعضها تحت الدراسة، بالمشاركة مع القطاع الخاص.





الرئيس السيسى يوجه بدراسة شاملة لتطوير بحيرة ناصر والاستفادة من ثروتها السمكية

اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهود تطوير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية، خاصةً بحيرتي المنزلة وناصر.

وصرح السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه باستكمال أركان الدورة التنموية الخاصة ببحيرة المنزلة من خلال استراتيجية متكاملة الابعاد تضيف على ما تم تحقيقه وتستثمر جهود الدولة التى استعادت الطبيعة البيئية المتوازنة للبحيرة.

كما وجه الرئيس بتطوير قدرات وآليات الصيد بالبحيرة لإنشاء منظومة تعزز من فرص العمل ولمساعدة الصيادين من ابناء قرى المحافظات المطلة على البحيرة للاستفادة من الحد الأقصى من إنتاج الأسماك منها.

كما وجه الرئيس بتطوير بحيرة ناصر، بإعداد دراسة متكاملة تستفيد من ثروتها السمكية من خلال تطوير البحيرة وتعظيم إمكانيات الصيد بها.





انخفاض طفيف بالحرارة غدا واستمرار ارتفاع الرطوبة والعظمى بالقاهرة 35 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، انخفاضا طفيفا بالحرارة، مع استمرار ارتفاع الرطوبة النسبية على مدار اليوم يزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 4 درجات، ليكون الإحساس بالطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية حار رطب على باقى الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق، مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا ، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى.

كما يشهد غدا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 35 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 28 درجة.





التعليم توجه المدارس بالالتزام بمواعيد بدء العام الدراسى الجديد

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ،المدارس بالالتزام بمواعيد بدء العام الدراسي الجديد، مشددة على أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات القانونية ضد المدرسة التي تخالف ذلك فوراً، والتنبيه باتخاذ اللازم نحو تنفيذ التعليمات.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت أنه حرصا على توحيد مواعيد بدء العام الدراسي 2022/2023 بين جميع نوعيات المدارس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الأزهري، قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون موعد بدء العام الدراسي 2022/2023 بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022.

كما قرر الوزير أن يكون يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022 أول أيام الدراسة بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولي).

بدء الاختبارات لشغل وظائف معلم مساعد "رياض أطفال" 28 أغسطس

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا عرضه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن استعداد الجهاز لعقد الاختبار الإلكتروني للمتقدمين لشغل 15 ألفا و187 وظيفة معلم مساعد (مرحلة رياض الأطفال) بمركز تقييم القدرات والمسابقات، من إجمالي 36 ألفا و235 متقدما توافرت فيهم الشروط، حيث بلغ عدد المتقدمين ٤٥ ألفا و٦٦٦ متقدما، وذلك في المسابقة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهاز.

وعرض الدكتور صالح الشيخ الجدول الزمني، الذي أعده الجهاز لعقد الاختبارات والمقرر لها أن تبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 28 أغسطس، باختبار المتقدمين من محافظة الجيزة، وتليها محافظة القاهرة في 29 أغسطس، ثم القليوبية في 30 أغسطس، والمنوفية يومي ٣١ أغسطس و١ سبتمبر، ومحافظة البحيرة من 3 إلى 5 سبتمبر، ثم محافظة الإسكندرية 6 سبتمبر المقبل.

وأضاف أنه من المقرر أن يجري الجهاز الاختبار للمتقدمين من محافظة الغربية يومي 7 و8 سبتمبر، ومحافظتي قنا والأقصر يوم 10 سبتمبر، وتليها محافظة بني سويف يومي 11 و 12 من نفس الشهر، ثم محافظة أسيوط يوم 13 سبتمبر، والشرقية يومي 14 و 15 سبتمبر، وسوهاج 17 سبتمبر، وكفر الشيخ 18 سبتمبر، ومحافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد 19 سبتمبر، ودمياط والفيوم 20 سبتمبر، ثم المنيا يومي 21 و 22 سبتمبر.

وكشف رئيس الجهاز عن أنه من المقرر اختبار المتقدمين من محافظتي أسوان وشمال سيناء يوم 24 سبتمبر، ومحافظات مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد 25 سبتمبر، وأخيرا محافظة الدقهلية يومي 26 و27 سبتمبر، داعيا المتقدمين للاستعلام عن موعد اختباراتهم على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز https://jobs.caoa.gov.eg/.

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة التزام المتقدمين بالإجراءات الاحترازية، والالتزام بكافة التعليمات الخاصة بالامتحانات بدقة وانضباط.





التعليم تنفى منح الراسبين بامتحانات الثانوية العامة الدرجة الفعلية بالدور الثانى

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن منح كافة الطلاب الراسبين بامتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2021/2022 الدرجة الفعلية في امتحان الدور الثاني، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمنح كافة الطلاب الراسبين بامتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2021/2022 الدرجة الفعلية في امتحان الدور الثاني، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أنه يسمح للطلاب الراسبين في مادة أو مادتين أو الذين تغيبوا دون عذر بامتحانات الدور الأول، دخول امتحانات الدور الثاني لتلك المواد حسب قواعد الدور الثاني والتي تنص على حصول الطالب على 50% من درجة المادة، ومنح الدرجة الفعلية الكاملة للطلاب الذين تغيبوا عن امتحانات الدور الأول بعذر مقبول وتقدموا بطلب لتأجيل الامتحان للدور الثاني بالدرجة الفعلية، وذلك وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، مُهيبة بالطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من المصادر الرسمية للوزارة.

وفي سياق متصل، تنص المادة 28 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، والمتعلقة بامتحانات الثانوية العامة على أنه "لكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثاني، بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من 50% من النهاية الكبرى للمادة".





التعليم تعلن بدء قبول تظلمات طلاب الدبلومات الفنية على نتيجة الدور الثانى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تقديم طلبات التظلمات للطلاب المتضررين من نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022، بداية من اليوم الأربعاء ولمدة أسبوع وحتي يوم 31 أغسطس الجاري.

وأوضحت فى خطاب لها، أنه تبدأ التظلمات من اليوم التالي لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدورالثاني 2022، وذلك وفقا للضوابط الواردة في ذات القرار رقم (293) يقوم الطلاب بطلب للاطلاع في موعد غايته سبعة أيام بدلا من خمسة عشر يوما (للدور الثاني).

وذلك بعد موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تعديل بعض ضوابط القرار الوزاري رقم (293) بتاريخ 2014 /7/9بشأن تنظيم ضوابط الاطلاع على أوراق الإجابة للطلبة المتضررين من نتائجهم .

وتابعت وزارة التربية والتعليم: يتم سداد مبلغ (مائة جنيه) لكل مادة لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال الهيئة القومية للبريد وإحدى شركات الدفع الإلكترونى.

وشددت على أنه بناء على اعتماد وزير التربية والتعليم نتيجة امتحانات طلبة الدبلومات الفنية للدور الثاني للعام الدراسى 2022/2021، إنه قد تم تسليم النتيجة للإدارات التعليمية والمدارس بتاريخ 2022/8/23، مؤكدا أنه يتم السماح للطلاب بالتقدم بالتظلمات والاطلاع اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 2022/8/24 وحتي يوم الأربعاء الموافق 2022/8/31 طبقا لضوابط القرار الوزارى.





الأرصاد تنصح بعدم ترك أى مواد قابلة للاشتعال بالسيارات وارتداء ملابس فاتحة

وجهت هيئة الأرصاد الجوية عدد من النصائح الهامة للمواطنين، وذلك تزامنا مع الارتفاع الملحوظ فى درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، والذى يصل ذروته اليوم الأربعاء، وتصل خلاله درجات الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبرى على سبيل المثال 41 درجة .

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين اتباع النصائح التالية:

1 - عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة ساعة الذروة من الساعة (12 إلى الساعة 3 عصرا).

2 -الإكثار من تناول السوائل الباردة.

3 -يفضل ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة فاتحة اللون.

4 -عدم ترك أى مواد قابلة للأشتعال داخل السيارات.

ويشهد اليوم الأربعاء، ارتفاع طفيف بالحرارة مع استمرار ارتفاع الرطوبة النسبية على مدار اليوم ما يزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 4 درجات، ليكون الاحساس بالطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية حار رطب على باقى الأنحاء .

رئيس الوزراء: الكفاءة معيار الحصول على وظيفة بالجهاز الإدارى للدولة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا عرضه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن استعداد الجهاز لعقد الاختبار الإلكتروني للمتقدمين لشغل 15 ألفا و187 وظيفة معلم مساعد (مرحلة رياض الأطفال) بمركز تقييم القدرات والمسابقات، من إجمالي 36 ألفا و235 متقدما توافرت فيهم الشروط، حيث بلغ عدد المتقدمين ٤٥ ألفا و٦٦٦ متقدما، وذلك في المسابقة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهاز.

وأكد رئيس الوزراء تقدير الدولة لوظيفة المعلم السامية، وتوجيهاته للحكومة بضرورة اختيار أفضل المتقدمين للتدريس لأبنائنا، مشددا على أن الكفاءة والجدارة هما المعيار الوحيد للحصول على وظيفة بالجهاز الإداري للدولة.

ويعد مركز تقييم القدرات والمسابقات بمثابة الآلية الحكومية المنضبطة التي تمكنها من اختبار المتقدمين للوظائف العامة إلكترونيا بدون أدنى تدخل بشري، وهو ما يعلي ويعزز مبادئ الحوكمة والشفافية والنزاهة.