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تعرف على شروط الالتحاق بـPD - HRM دبلوم إدارة الموارد البشرية بتجارة حلوان

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان برئاسة الدكتورة أماني فاخر عميد الكلية عن كل ما يخصPD - HRM دبلوم إدارة الموارد البشرية.

 

وأوضحت عميد الكلية، أن عدد الساعات المعتمدة فى البرنامج هي 30 ساعة معتمدة موزعة على 10 مقررات بواقع 3 ساعات لكل مقرر، مضيفة أن شروط البرنامج هي:

 

1- الحصول على الدرجة الجامعية الأولي بكالوريوس أو ليسانس من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها.

2- أن أن تكون له سابقة خبرة عملية متصلة بالتخصص الذي يرغب في الالتحاق به، أو أن أكون درجته الجامعية الأولي متصلة بالتخصص.

3- استيفاء المستندات المطلوبة.

4- اجتياز المقابلة الشخصية.

 

بالنسبة للطلاب الوافدين يخضع قبولهم للقواعد التي يضعها مجلس الجامعة في هذا الشأن.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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