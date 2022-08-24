شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط الالتحاق بـPD - HRM دبلوم إدارة الموارد البشرية بتجارة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان برئاسة الدكتورة أماني فاخر عميد الكلية عن كل ما يخصPD - HRM دبلوم إدارة الموارد البشرية.

وأوضحت عميد الكلية، أن عدد الساعات المعتمدة فى البرنامج هي 30 ساعة معتمدة موزعة على 10 مقررات بواقع 3 ساعات لكل مقرر، مضيفة أن شروط البرنامج هي:

1- الحصول على الدرجة الجامعية الأولي بكالوريوس أو ليسانس من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها.

2- أن أن تكون له سابقة خبرة عملية متصلة بالتخصص الذي يرغب في الالتحاق به، أو أن أكون درجته الجامعية الأولي متصلة بالتخصص.

3- استيفاء المستندات المطلوبة.

4- اجتياز المقابلة الشخصية.

بالنسبة للطلاب الوافدين يخضع قبولهم للقواعد التي يضعها مجلس الجامعة في هذا الشأن.