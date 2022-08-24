شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة نهال عنبر تشارك فى ختام فوج "مبدعون باختلاف" بمعهد إعداد القادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، فوج ذوى القدرات الفائقة الذى أقيم تحت شعار مبدعون باختلاف، وذلك بندوة ذاتية أدار الحوار بها بعض الطلاب المتميزين لعرض قصص نجاحهم وبطولاتهم.

وحضر فعاليات اليوم الختامى الدكتور محمد عبد الفتاح الشربينى نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، والفنانة نهال عنبر، الدكتورة الدكتورة هالة سيد عبد النبى رئيس حى حلوان.

وفى كلمته أشاد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بمدى التزام الطلاب خلال هذا الفوج فهؤلاء الطلاب المبدعون من الجامعات والمعاهد المصرية شريك أساسى لنهضة المجتمع وبناءه، مؤكدا أن هذا الفوج يتم الإعداد له منذ أكثر من عام فهؤلاء الطلاب طاقة ايجابية مبدعة، فهم قادرون ومبدعون باختلاف، مؤكدا أن السنوات الماضية شهدت طفرة كبيرة فى مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوى القدرات الفائقة.

وأسفرت الندوة الذاتية على العديد من التوصيات ومن أهم هذه التوصيات:

▪️ إعفاء طلاب ذوى القدرات الفائقة من المصاريف الدراسية والمدينة الجامعية وكذلك اعفائهم من أداء التربية العسكرية ومحو الأمية عند التخرج.

▪️تعديل قانون الشباب والرياضة فى تمثيل مراكز الشباب فى مجالس الإدارة.

▪️وضع لافتات برايل على أبواب القاعات والمكاتب مكتوب عليها اسم المكتب ورقم القاعة.

▪️تحويل الكتب الدراسية من pdf وتحويلها إلى ملفات صوتية او نص قابل للقراءة او الى برايل او بطريقة تناسب كل فئة.

▪️دعم ذوى القدرات الفائقة بمزيد من الفرص لتعديل قانون نسبة 5% الى نسبة 10%.

▪️ المطالبة بعرض مسرحى لتوعية طلاب الجامعات للتعامل مع ذوى القدرات الفائقة.

▪️توفير الأجهزة التعويضية للطلاب ذوى القدرات الفائقة بدون حد اقصى.

▪️تطبيق Icdl بالناطق الصوتى لكل الإعاقات.

واختتمت فعاليات الفوج بحفل غنائى قدمه فريق قصر ثقافة روض الفرج لذوى القدرات الفائقة بقيادة محمد شحات مدير القصر، والمايسترو الفنان عادل مدبولى وقدموا العديد من الفقرات الوطنية، والغنائية التى برزت مواهبهم وإبداعهم، ثم توزيع شهادات التقدير للطلاب المشاركين .